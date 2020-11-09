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又一位80岁老戏骨传病危！一生未婚无儿无女，500万存款不知给谁

(2020-11-09 10:07:23)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

说起TVB的绿叶专业户，你能够想到谁？可能很多人瞬间会想到吴孟达，但其实也有一位“女吴孟达”，她就是余慕莲。因为她经常出演配角，加上知名度并不高，所以很多人对她并不太关注。但最近因为她被曝出因肺部纤维化，情况严重到直接送到了ICU。目前还插着喉管，甚至都无法说话。

又一位80岁老戏骨传病危！一生未婚无儿无女，500万存款不知给谁

这其实并不是余慕莲第一次因病重进医院了，早在两个月前，她就曾血癌在医院呆过一段时间，但没想到这么快又感染了。目前她的情况非常不好，在等待身体来一次全部换血，至于能不能成功还是个问号。因为余慕莲单身了一辈子，所以病重时医生能联系的只有她的几个好朋友和干儿子。

又一位80岁老戏骨传病危！一生未婚无儿无女，500万存款不知给谁

余慕莲可以说是在娱乐圈奋斗了一辈子，她10岁就作为童星出道，会客串一些小的角色，出演拍摄了不少短片广告。因为热爱演戏，29岁那一年她决定当一名演员。当时因为年纪有点大，所以她出演的角色都是配角，甚至还是丑角。

又一位80岁老戏骨传病危！一生未婚无儿无女，500万存款不知给谁

虽然她扮丑的角色对她的形象不太加分，但因为演技非常有代入感，还给大家代去了很多快乐，她逐渐成为市场追捧的女配角。不少经典的影视剧如《天龙八部》、《楚留香》、《神雕侠侣》等中都有她的精彩表演，甚至她还凭借《爆裂刑警》中的角色拿到了金像奖的影后。

又一位80岁老戏骨传病危！一生未婚无儿无女，500万存款不知给谁

余慕莲的事业一生都想对比较顺利，几乎不缺戏拍。但她的感情生活实在凄凉，最大的原因是因为她的原生家庭问题。受父母离异的影响，让她患上了恐男症，即使是年轻的时候，也几乎没有绯闻传出。

又一位80岁老戏骨传病危！一生未婚无儿无女，500万存款不知给谁

就这样一直单身到现在，虽然她现在基本不拍戏了，但她把很多积蓄都捐给了希望小学。就在这次住院时，她还向好友透露，希望把自己的积蓄全部捐出。不过她高达500万的积蓄究竟怎么用，目前还是一个问号，毕竟她干儿子在她生病时一直照顾她，估计多少都会给他留一些。

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