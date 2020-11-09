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盘点2020年被吐槽变胖的八大女星，看看都有谁？

(2020-11-09 08:54:32)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

在娱乐圈，很多明星们为了上镜好看，对自己饮食要求非常严格，还会进行各种健身或运动。但也有一些艺人可能因为体质的原因，也可能因为在休息的空档对身材的管理有点松懈，导致了发福的情况。今天我们就来盘点一下2020年因为身材发福被吐槽的八大女星，看看都有谁？

盘点2020年被吐槽变胖的八大女星，看看都有谁？

1、金子涵

虽然金子涵在《青春有你2》中没有拿到出道位，但她下了节目之后关注度居高不下。最引发大家关注的就是她是胖是瘦的身材，最近她一张裤子拉链崩开的照片被不少人吐槽身材发福，不应该是一个爱豆的身材。

盘点2020年被吐槽变胖的八大女星，看看都有谁？

2、辛芷蕾

辛芷蕾给人留下的印象一直是一个冷艳的美女，但前段时间她参加活动时被网友发现胖成了大妈。身材比之前圆润了一倍，小V脸变成了大饼脸。当时上热搜后，辛芷蕾还正面回应了此事，表示自己确实胖了。

盘点2020年被吐槽变胖的八大女星，看看都有谁？

3、宋雨琦

宋雨琦自从在《奔跑吧》中亮相后，受到了不少关注度，因为长相甜美也圈了不少粉丝。近期她在上综艺节目时，直接被郑恺吐槽发福。

盘点2020年被吐槽变胖的八大女星，看看都有谁？

4、巩俐

巩俐这几年很少参与影视的拍摄了，最近唯一的电影就是已经上映的《女排》了。更多的时间巩俐在享受生活，因为事业不再是她当下的第一追求，所以对于身材的管理有些疏忽，被曝出发福严重的新闻，但她似乎并不在意。

盘点2020年被吐槽变胖的八大女星，看看都有谁？

5、霍思燕

霍思燕算是这几年因为身材备受讨论的女星之一了，之前因为孕期胖到了200斤被调侃。后来复出后瘦了一段时间，今年因为曝光度减少，在家的时间比较多，她又出现复胖的情况。

盘点2020年被吐槽变胖的八大女星，看看都有谁？

6、陈乔恩

陈乔恩今年的事业几乎处于停摆状态，她和男友在节目中相爱后，就专心谈恋爱去了。因为不需要出现在镜头前，所以也出现在了发福的情况。

盘点2020年被吐槽变胖的八大女星，看看都有谁？

7、古力娜扎

古力娜扎和郑爽发福的原因大概一样，都是因为工作量比较小，在家把自己养胖了。如果不是颜值在那撑着，根本没法看。

盘点2020年被吐槽变胖的八大女星，看看都有谁？

8、刘亦菲

刘亦菲这几年基本处于半休养状态，她这几年的身材基本都是很圆润的状态。不仅脸部发福，腿部也粗的不像一个女明星，但她似乎也并不在意。


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