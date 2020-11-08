2020年的娱乐圈与往年一样，发生了不少轰动网络的事情。有的明星在五光十色的娱乐圈看上去万众瞩目，其实背后的确都遭受了不同程度的网络暴力。下面我们一起来盘点2020年被骂得很惨的八大明星，看看谁最让人心疼？

1、辛芷蕾

近日，辛芷蕾在参加某场活动的时候造型让人大跌眼镜，明显发福不说，造型也挺雷人。面对网友们吐槽时，辛芷蕾与她的团队各种发文说自己没胖，惹来了众多网友的不满，不少网友开始在网上开骂。

2、赵露思

2020年的赵露思可以说是势头很猛，连续几部戏都大热。人红是非多，这段时间因为发过的几篇微博而一直被人骂作绿茶，想来也让人感到郁闷。

3、郑爽

郑爽今年在参加直播带货过程中，直接情绪失控导致主播离场，直播进行的十分尴尬。作为艺人应该管理好自己的情绪。郑爽对自己的情绪管理不利，自然引来了诸多的骂声。

4、鞠婧祎

鞠婧祎今年参加了不少综艺节目，不少网友吐槽说鞠婧祎实在是太能装，太假了。总之似乎是干什么都是错的，今年的她真的是遭了不少骂。

5、周震南

周震南因为父母的原因而被网友们骂惨了。尽管他的粉丝们在为他极力撇清，但一个偶像明星有了这样的黑料，对于以后的星途打击应该是很大的。

6、肖战

肖战因为自己的粉丝而成为网络炮轰的众矢之的，说实话这也挺让人无奈的，因为在网上被骂惨了，肖战一度成为了比较敏感的人物，对于他的事业也有很大影响。

7、张铭恩

今年张铭恩被爆出了脚踏两条船的事情，这边与徐璐恋爱，另外一边追求胡冰卿。事情曝光后被网友们大骂太花心，妥妥的渣男。

8、徐峥

春节档未能准时上映的电影《囧妈》被徐峥卖给了网络平台，之后徐峥便开始受到网友们的攻击，网友们纷纷指责他只顾及自己的利益而破坏了圈内的规则。