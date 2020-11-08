近日，韩国女星金高银被网友扒出曾发表不当言论，继而一下子被推到舆论的风口浪尖，网民们更表示对她很失望，看来她的前途也是有些让人担忧。

事情的起因是这样的，早前有网友不经意间看到两年前金高银参加韩国综艺节目的片段，在节目中金高银的表现也是让一众网友大吃一惊。她表示自己小时候有长达十年的时间在北京接受教育，后来初中没毕业就回到韩国生活。

不过让她最惊讶的就是在中国接受的英语教育并不能应对韩国的教育，那时候金高银表示自己的英语水平只能够进行简单的对话，可是回到韩国却要让她直接对英语文章进行分析，这一度让她感到很有压力，后来甚至直接放弃了英语这门学科。

她更是把这一切归咎于中国的英语教育水平，金高银认为在学校接受教育只是学会了ABCD，再有就是简单的对话。而且更离谱的是，金高银还在节目中爆料，她也是回到韩国才见到水性签字笔，此话一出，同场的主持人更表示，难道中国都是用毛笔写字吗？虽然第一时间金高银回应了用钢笔写字的事实，可是在网友看来，她为了融入韩国的娱乐圈，也不能够将中国的文化踩在脚底下，这做法未免让人感到心寒。

事情曝光后，有自称金高银中国同学的网友出来帮她说话，这名网友声称金高银说的都是事实，反而是网友有抹黑和故意夸大的成分。此话一出，也是引来不少网民的热议。

其实一直以来金高银都是在国内比较受欢迎的韩国女艺人，除了她出演的剧集受大家的欢迎，比如《鬼怪》，曾经她还不止一次的发表亲中言论。

让网友印象最深的当然就是几年前她和林家栋同台颁奖，与一口蹩脚的港普作对比，金高银的普通话简直不要太标准，而且在一些采访过程里，金高银也不止一次的说自己热爱中国，尤其是一些美食，比如火锅。

从小跟随家人在北京住了十年，她认为自己选择进入娱乐圈和陈凯歌的电影也有很大的关系，如今被网友翻出这样的翻车言论，想必在国内她是难以维持热度了，不遭到网民的抵制已经是对其最大的宽容了。

犹记得韩星张娜拉在11年前发表的言论，当时她在韩国接受访谈时表示没钱就可以去中国赚，这话一出，国民都认为她不懂感恩，而且功利心过强，所以后来即使她亲自发声明道歉，网友都不买账。

要知道当年她的知名度和人气度可是比金高银高多了，可那又怎样，张娜拉的前途还不是被自己的言行彻底毁了，现阶段来看，金高银也很有可能成为下一个张娜拉，只是时间的问题而已。



