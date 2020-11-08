在很多影视作品中，言情类偶像类电视剧因为受众都是年轻人，所以很容易出爆款。特别是剧中呆萌可爱善良的女主会引起看剧人的代入感，从而走红。这一类角色统称为傻白甜，傻白甜的角色因为对演技要求不会太高，所以这个词逐渐成了贬义词，多半代表了演技不好。今天我们来盘点一下因为演傻白甜角色出名的八大明星，看看你最不认可谁的演技。

1、唐嫣

唐嫣的新剧《燕云台》正在热播中，但口碑和数据都非常不好，她把霸气的萧太后演成了傻白甜的少女，违和感满满。其实了解唐嫣的都知道，她因为出演《爱情睡醒了》傻白甜女主走红，但走红后在这条路线上越走越远，即使是已经结婚生女，还在演这类角色，被评为傻白甜钉子户。

2、郑爽

郑爽因为出演《一起来看流星雨》走红，走红之后的郑爽在偶像剧市场上非常受欢迎，影视资源接到手软。但角色基本的定位都是傻白甜，之前因为她气质可爱清纯演演傻白甜尚还可以，但现在都已经30多岁了，再演傻白甜就不适合了。

3、陈乔恩

作为台湾偶像剧曾经的姐，陈乔恩的《命中注定我爱你》为她打开了知名度。她在里面饰演一个经常被欺负的傻白甜角色。走红之后，陈乔恩一直在玛丽苏的电视圈徘徊，导致她戏路越来越窄。

4、赵丽颖

赵丽颖和张翰演的《杉杉来了》曾红极一时，到现在有一些卫视电视台都在循环播放，算得上是经典偶像剧之一了。她在里面饰演的杉杉是一个吃货傻白甜，这部作品成功后，赵丽颖并没有再去接太多傻白甜的角色，开始尝试各种题材的电视剧，算得上是成功转型的女星之一了。

5、杨紫

童星出道的杨紫一直都备受关注，但真正让她翻红的是《欢乐颂》。她在剧中饰演没心没肺的邱莹莹一角，因为角色太过于傻白甜，杨紫还数次被骂上了热搜。《欢乐颂》之后，她一跃成为了流量明星，成为了收视的杠把子。

6、王心凌

王心凌算的上是傻白甜的鼻祖了，她在最火的时候，不仅做歌手，还出演了很多电视剧。她主演的《微笑Pasta》至今让人难忘，剧中她傻白甜的演技不但不让人反感，还被称为甜心教主。

7、林依晨

林依晨算是继王心凌、陈乔恩之后的又一位偶像剧女王，她因为《恶作剧之吻》走红，在剧中饰演的湘琴可爱又反应迟钝，对爱情专一。但虽然角色傻白甜，但林依晨的演技还是值得点赞，诠释的非常自然，一点也不会让人觉得尴尬。

8、迪丽热巴