这两年TVB最受捧的小花邱芷微一定算一个，她因为颜值出众，也有一定的实力，发展的比较全面。也撑起了日渐衰落的TVB，但是天妒美人，她去年突然被曝出患了严重的疾病，导致手指一度无法动弹。最让人替她伤心的是，最近他男友被诊断出了胃癌。邱芷微不仅没有与其分手，还一直贴心陪伴左右。

邱芷微的这种精神实在让人佩服，我先对不了解她的人做一个简单的介绍。邱芷微出生于1987年，2013年开始出道在娱乐圈发展。最初出道时是以演员的角色，并出演了很多TVB的剧集。包括《使徒行者》、《唐沁风暴3》等，因为出演《爱回家之开心速递》中的假名媛一角获得了不少的关注，从而被人熟知。

她的事业发展的其实算中等，不算好但也不至于太差。因为这几年TVB艺人接连开始出走。所以让不算一线的邱芷微开始受到高层的关注，事业发展的还算平稳。除了事业，她在感情上也非常专一，她现在的男友曾是TVB的前艺人陈志忠，陈志忠算是娱乐圈新生代中的武打演员，出演了不少电视剧，但基本都没有什么知名度。

两个人其实更早就已经谈恋爱了，但直到去年才被媒体曝出。后来两个人承认已经在一起五年了，因为性格非常匹配，所以感情上很稳定。去年在邱芷微传出患免疫性疾病时，男友一直陪伴左右。当时还被网友评为好男友，但没想到一年过去了，他竟然也患上了胃癌。

这次邱芷微反过来照顾男友，会陪男友去医院诊所看病。现在邱芷微33岁了，事业发展的也算不错，她完全可以用更好的选择。但她并不嫌弃男友，希望两个人都能够早日康复，早日度过难关。



