大家还记得翟天临论文抄袭的事件吗？翟天临被曝出论文的查重率超过20%，因此葬送了自己大好的事业前途。但没想到韩国有一位艺人的抄袭严重度吊打翟天临，她就是洪真英，最近关于35岁的韩国女星洪真英论文抄袭重复率高达99%一事引发了不少热议。

其实关于洪真英的学历一事早在六年前就曾被网友质疑过，但因为没有实锤的证据，这个事就不了了之。这一次因为她硕士论文剽窃度高74%，光她那篇论文摘抄的文章就高达300多篇。最令人恐慌的是，她博士的论文抄袭高达99%，这几乎等于完全抄袭了。为什么抄袭率这么高的论文之前都没有被查出来，这背后的隐情可能与其父亲有关。

据了解，洪真英的父亲就是一名教授，他完全有能力帮助女儿的论文过关。其实洪真英的高学历引发大家质疑的除了抄袭，还有就是她的严重缺课。因为娱乐圈的活动比较多，洪真英几乎很少去过学校学习，更没有从大学教授那里要来笔记单独学，这样一位没有时间学习的学生，却能取得如此高的学历想不被怀疑都难。

因为韩国网友晒出的实锤证据，再加上她大学教授的爆料，一瞬间让洪真英备受热议。可能是见这次舆论声太大，洪真英和她所在的经纪公司双双出来说明情况，并表示自己没有抄袭，只是适当的引用，之前学生时期的论文标准和现在不一样，还觉得自己很冤枉。

但让人不理解的是，她一边为自己辩解，一边却声称自己会退还博士和硕士学位。这种行为十分迷，她究竟抄没抄袭，如果抄袭了退还学位很正常，如果没抄袭为什么不拿出证据为自己辩解，你觉得洪真英真的抄袭了吗？



