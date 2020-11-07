近日，关注已久的2020年亚太最帅面孔排行榜名单公布了，榜单前十名有多位中国男明星，之前一直备受争议的肖战竟然成为了这个榜单的第一名。榜单一经发布便引起了不少网友的议论。在他们看来鹿晗、杨洋等颜值极高的明星都没能进入前十名，或许这次榜单评选看的更多的是人气。

的确，这次入围前十名的男明星不仅仅是颜值高，他们还是拥有众多粉丝人气超高的爱豆。韩国的李敏镐、朴灿烈等人气明星都进入了前十名。而日本的道枝骏佑除了真的是颜值高以外，在日本的人气也是居高不下，所以也进入了前十名。

再看入围的几位中国明星，除了肖战以外，宋威龙、王一博等人也纷纷入围，这几位明星在近两年崛起的小鲜肉当中可谓是人气爆棚。一般来说这样的最帅面孔排行榜都是由网友们投票选举诞生的，谁的粉丝多，人气旺，得票数自然会多。

肖战在国内的确是拥有大量的粉丝，他的粉丝来投票支持爱豆使得他能登顶2020年亚太最帅面孔榜首，也不是什么令人惊讶的事情。

娱乐圈的偶像更新换代之快令人咋舌，曾经的鹿晗、吴亦凡、杨洋等偶像明星随着年龄的增长慢慢学会了低调，甚至已经有人在积极的转型，努力走出偶像明星的光环。

小鲜肉的市场被王一博、肖战、蔡徐坤等新兴的偶像明星所占领。肖战之前就遭受过很大的非议，没想到因为粉丝投票数量多而登上了这样一个排行榜的第一名也会被人拿来议论。肖战颜值的确是够高，如果能再多一些作品与实力的话，相信以后这种非议会少很多。