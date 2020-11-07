近日，72岁的TVB老戏骨秦煌在返回将军澳电视城为剧集《踩过界II》宣传，而在准备进入电视城时，突然失足跌倒在地，需叫救护车送入医院，并向现场记者表示心不舒服。而现场四名安保人员合力才可以将他扶起来。事后经过医生检查，他透露说因胳膊骨裂了而需要手术，因此近期不能出院。

知道这个消息后，很多网友也对他的现状表示担心，更有网友留言说让他可以减肥了。而且早在12年前的时候，他因为醉酒而在登船时失足掉入海里，头部因为撞向木桩而受伤陷入了昏迷中。因为他比较肥胖，体重居然达到270多斤，当时用了七八名海员将绳索绑住他，再合力把他拉上岸，幸好经过治疗后痊愈出院。而如今他又再次跌倒，怪不得网友很是关心他的身体状况。

其实秦煌今年已经72岁了，而作为一名老戏骨，想必很多观众都认识他。秦煌本名梁日成，入行近半个世纪，后来受导演李翰祥赏识，拍摄诸多电影。“秦煌”这个艺名也是由李翰祥提议改的，所以一直沿用到现在。

说起他，可以称得上是TVB的黄金配角，因为他饰演的角色大多都是TVB里面的，比如饰演肥叔，肥爸等可爱的正面角色，如《薛家三部曲》和《大运河》的程知节和《鹿鼎记》的茅十八等，偶尔也会演出坏人令人跌破眼镜，例如《施公奇案》的僧格正雄等。

而他演过的角色里面让很多人熟知的还是在《射雕英雄传》里面饰演了老顽童周伯通，而且他一共饰演了4次周伯通，演技也是相当不错的。据说秦煌先后参演过金庸20部剧，是演出金庸剧最多的演员。

虽然他在事业上的成就并不算少，现在也还可以拍戏，但是他的生活并不是那么如意。在和 妻子莫佩 雯的几十年的婚姻生活中，莫佩雯向他提出了6次离婚，但是都被他拒绝了，而且直到3年前妻子去世，两人都没有离婚。而他与妻子育有4个孩子，却因为自己的经济条件以及工作原因很少顾及到孩子，因此现在和孩子的交流几乎很少。

目前秦煌独居深圳，而晚年期间身边既没有老伴，也没有孩子的照顾，不得不说难免有点凄凉。希望他可以和孩子改善一下关系，毕竟哪个老年人不希望自己的晚年生活中有子孙的陪伴呢？