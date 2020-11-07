现如今不少娱乐圈曾经的小鲜肉们都在准备转型，毕竟他们已经过了鲜肉的年纪了。这其中转型做的最好的应该是李易峰。这几年李易峰的作品并不多，但是质量却是一直不错。这不，他的新作品《隐秘而伟大》刚刚上线就得到了一致好评。其实一路走来李易峰演过不少作品，下面我们就来盘点李易峰饰演的八大经典角色，你最喜欢哪一个？

1、顾耀东

《隐秘而伟大》这部剧虽然才上线不久，但是无论是这部剧的质量还是李易峰的表演都是很不错的。居住顾耀东这个角色会是李易峰代表角色之一。

2、百里屠苏

李易峰的成名作是仙侠剧《古剑奇谭》，他在剧中饰演的是百里屠苏这个角色。因为这个角色他一举成名，这也是备受粉丝们喜欢的一个角色。

3、张小凡

《诛仙青云志》中的张小凡是李易峰塑造的另外一个仙侠剧角色，当时的李易峰还在走偶像剧路线，这样的古偶剧男主非常适合他。

4、陈深

李易峰第一次试水谍战剧是在拍摄电视剧《麻雀》的时候，他饰演的陈深是一名潜伏的特工。这部谍战剧播出时热度很高，李易峰塑造了不一样的特工类型，原来帅帅的人也可以演特工。

5、郑开司

让大家真正看到李易峰下定决心转型的作品还是电影《动物世界》。他所饰演的男主角郑开司是个极为复杂的角色。李易峰用超出他人想象的演技塑造成功了这个角色。

6、方木

李易峰另外一部特别考验演技的作品就是《心理罪》，他在电影中饰演的是一个犯罪心理学天才方木，不少原著粉丝看过电影之后都认为李易峰将原著中的人物还原的不错。

7、吴邪

李易峰曾经出演过南派三叔的作品《盗墓笔记》，小鲜肉时期的李易峰将吴邪塑造的有些可爱呆萌，但是却创下了极高的点击率，可见这个角色还是很讨人新欢的。

8、宁致远