说起华语音乐圈的情歌王子，一定要给品冠留有一席之地。品冠的音乐虽然很抒情，但一点都不凄冷，甚至让人听起来还有不少暖意。他有不少如《想见你》、《我以为》、《那些女孩教我的事》等热门经典的歌曲，但可能很多人想不到，在乐坛属于实力派的一位歌手竟然有一天会失业。

好久没有露面的品冠最近在台北举办了一场媒体见面会，虽然这一次没有新作发表，但品冠却给媒体曝出了一个非常吃惊的新闻。他坦言2020年初结束内地工作后，就一直在家待业到现在，8个月零收入，之前安排的60场演出全部被迫取消，损失高达近千万。

这八个月的时间内，品冠因为闲着实在无聊，就开始去到小女儿的学校教孩子们唱歌。本以为品冠的成就教教这些小孩子简直再容易不过了，但没想到一代情歌王子却败在了这帮孩子面前。被孩子嫌弃歌曲太幼稚，因为品冠被吐槽，惹得小女儿还在学校当场大哭。

毕竟孩子们有他们的审美，为了配合孩子们的需求，品冠开始改编现在小学生关注的年轻偶像，这估计也是品冠的无奈之处。不过虽然品冠失业8个月，但其实他的经济基础还是比较有实力的。

前段时间他还在自己的个人社交平台上晒出了自己和孩子们玩拼图的照片，虽然只露出了家里的一角，但已经能感受到品冠家的客厅非常大，装修还十分精致，装修也非常高档。毕竟品冠在圈内混了这么多年来，没点积累是不可能的。

不过，明星们可能已经习惯了出现在大众面前，所以偶尔有一段时间不出现，难免会出现焦虑和恐慌的心情。期待能够早日听到品冠的新歌，看到他的新演唱会。



