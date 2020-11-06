现在短视频的大热，让不少非明星的素人也开始受到关注。有的因为沙雕搞笑，有的因为颜值出众，还有的是因为玩古风汉服。今天我们要来聊聊的就是在古风圈数一数二的男神级网红句芒，他被曝出让女生未婚先孕，生下孩子后直接将对方抛弃，简直不能用渣形容了。

在说正事之前，我先来给大家百科下句芒是谁，因为不刷网红圈的人多数会对这个名字一脸懵逼。句芒是一个汉服模特，因为长相清秀，在网络走红，粉丝数在80万左右。平常除了会拍摄一些视频平面外，还会出席一些活动，圈了不少迷妹。

最近突然有爆料说汉服圈的一个古装男子其实并不像表面上那样清风斋月，现实生活中是一个渣男。随后又po出了一段文字，说他导致一女子怀孕，但该女子生下孩子后，他却直接表示并不要孩子，就这样把对方给抛弃了，导致女方产后患了抑郁症。

该女子还爆料她在产房时，对方不仅不陪伴身边，还在开直播。很快，这条爆料就被网友猜到了句芒身上。随后该女子又接着爆料，自己在怀孕初期时，就流传出句芒约P导致女子怀孕的消息，但句芒怕自己的事业受影响，还特意找一该女子帮忙澄清，并威胁该女子。该女子答应后句芒并没有回心转意，还对该女子不管不顾。

该女子的爆料在网上发酵后，不少网友觉得句芒实在太渣，连开房都花女方的钱，简直是吃软饭。但也有不少人表示该女子也有很大的问题，既然男方不同意要生，为什么还要坚持去生，这是对孩子的不负责任。质疑其三观也有问题，甚至还劝该女子要学会管好自己的肚子。

可能觉得自己的爆料没有起到相应的效果，还给自己惹了不少不好的评价。该女子紧接着还甩出了录音证据，里面的声音确实是句芒的。这一次句芒彻底怕了，自己第一时间出来澄清，还发了一长段文字表示这些都是造谣，要拿起法律武器维护自己。这次澄清之后，句芒似乎心安理得了好多，继续着自己的事业。只是没想到，最近关于之前的各种旧闻又被扒了出来。

到现在为止，句芒本人还没有出面做出任何的回应。但看着一条条聊天记录和录音这么实锤的信息，估计他想要说什么，都会苍白无力吧。你如何看待句芒这种行为？