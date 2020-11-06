近日，媒体曝出艺人玛利亚外籍丈夫因病逝世的消息，很多网友闻讯后都纷纷表示难过，同时也希望当事人玛利亚能够早日走出丧夫阴霾。

玛利亚人称肥妈，入行多年她已经是资深的实力派演员，据悉，其葡萄牙籍丈夫Rick早在三年前被查出患有肺腺癌，之后便长期进出医院，直到11月5日凌晨，Rick病情急转直下，最后抢救无效而亡。

随后，肥妈第一时间在其社交网站公开发文怀念丈夫，想必这次丈夫的离去对肥妈的打击也不小。肥妈上传了她与丈夫的合照，并配文道：“My love my man RIP .see you in heaven，亲爱的老公安息。”中文意思是：我的爱人我的男人，在天堂见，亲爱的老公安息。虽然只有短短的几句话，但每个字里都仿佛浸着悲痛的血泪。与Rick结婚21年来，两人一直恩爱如初，虽然这段跨国恋开始不是很被人看好，但是他们却用实际行动证明了对彼此的爱。

肥妈除了是演员这个身份，曾经也跨足歌坛，演唱了不少经典曲目，其中最为大家津津乐道的当然就是电影《监狱风云》的主题曲《友谊之光》。虽然已经是66岁高龄，但是肥妈从没有间断幕前的工作，现阶段她主要拍摄一些饮食节目，相当受TVB的重用。其实肥妈的现任老公Rick并不是其第一任丈夫，在1989年的时候，她曾因冲动嫁给了前夫，不过两人婚姻没有持续几年，便以离婚收场。

传言称肥妈多次遭到家暴，而且其丈夫还多次婚内出轨。离婚后的肥妈并没有对感情绝望，直到遇到了现任丈夫Rick，他们迅速坠入爱河后便走进婚姻的殿堂。Rick是葡萄牙人，生前是一名资深的环保工程师，收入相当可观。两人结婚时，双方都有孩子，但Rick要求签下协议，如果两人离婚后发生意外，肥妈的财产还是属于她自己的，老公的财产则要分一半给肥妈。原本幸福的生活一下子被丈夫查出患癌打破，为了救治生病的丈夫，肥妈更是用尽全力的去工作，因为她要负担高额的医药费。

前不久，肥妈直播时还表示，至今为止，她丈夫的医药费已经高达600万之多，这个数字想必也算十分惊人了，即使是这样，肥妈表示也不会放弃，只要有一丝希望，她都会坚持下去。

可是没过几个月，就传来了这样的噩耗，肥妈一定很伤心，毕竟21年的夫妻感情，任谁都不会这么轻易放下。为了避免肥妈伤心，其子女表示将会在Rick出殡的时候再让肥妈参与进来，并送对方最后一程。