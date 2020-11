近日,媒体曝出艺人玛利亚外籍丈夫因病逝世的消息,很多网友闻讯后都纷纷表示难过,同时也希望当事人玛利亚能够早日走出丧夫阴霾。

玛利亚人称肥妈,入行多年她已经是资深的实力派演员,据悉,其葡萄牙籍丈夫Rick早在三年前被查出患有肺腺癌,之后便长期进出医院,直到11月5日凌晨,Rick病情急转直下,最后抢救无效而亡。

随后,肥妈第一时间在其社交网站公开发文怀念丈夫,想必这次丈夫的离去对肥妈的打击也不小。肥妈上传了她与丈夫的合照,并配文道:“My love my man RIP .see you in heaven,亲爱的老公安息。”中文意思是:我的爱人我的男人,在天堂见,亲爱的老公安息。虽然只有短短的几句话,但每个字里都仿佛浸着悲痛的血泪。与Rick结婚21年来,两人一直恩爱如初,虽然这段跨国恋开始不是很被人看好,但是他们却用实际行动证明了对彼此的爱。

肥妈除了是演员这个身份,曾经也跨足歌坛,演唱了不少经典曲目,其中最为大家津津乐道的当然就是电影《监狱风云》的主题曲《友谊之光》。虽然已经是66岁高龄,但是肥妈从没有间断幕前的工作,现阶段她主要拍摄一些饮食节目,相当受TVB的重用。其实肥妈的现任老公Rick并不是其第一任丈夫,在1989年的时候,她曾因冲动嫁给了前夫,不过两人婚姻没有持续几年,便以离婚收场。

传言称肥妈多次遭到家暴,而且其丈夫还多次婚内出轨。离婚后的肥妈并没有对感情绝望,直到遇到了现任丈夫Rick,他们迅速坠入爱河后便走进婚姻的殿堂。Rick是葡萄牙人,生前是一名资深的环保工程师,收入相当可观。两人结婚时,双方都有孩子,但Rick要求签下协议,如果两人离婚后发生意外,肥妈的财产还是属于她自己的,老公的财产则要分一半给肥妈。原本幸福的生活一下子被丈夫查出患癌打破,为了救治生病的丈夫,肥妈更是用尽全力的去工作,因为她要负担高额的医药费。

前不久,肥妈直播时还表示,至今为止,她丈夫的医药费已经高达600万之多,这个数字想必也算十分惊人了,即使是这样,肥妈表示也不会放弃,只要有一丝希望,她都会坚持下去。

可是没过几个月,就传来了这样的噩耗,肥妈一定很伤心,毕竟21年的夫妻感情,任谁都不会这么轻易放下。为了避免肥妈伤心,其子女表示将会在Rick出殡的时候再让肥妈参与进来,并送对方最后一程。