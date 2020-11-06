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又一位42岁女星结婚！曾嫁制作人生下一女，如今二婚嫁老外很幸福

(2020-11-06 12:13:20)
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标签：

娱乐

 分类： 汽车知识

说起艺人李淑桢，想必很多人都会感到有些陌生，这个名字虽然不常出现在大众的视线中，可是她的作品却影响了一代人，大家还记得《鲁冰花》那部电影吗？

又一位42岁女星结婚！曾嫁制作人生下一女，如今二婚嫁老外很幸福

当时年仅11岁的李淑桢在《鲁冰花》中饰演的就是“古茶妹”一角，虽然是配角，但是却圈粉无数。后来李淑桢更是凭借这部作品而一举拿下了金马奖的最佳女配角，由此看来，小小年纪的李淑桢演技就已经获得大众的认可。

又一位42岁女星结婚！曾嫁制作人生下一女，如今二婚嫁老外很幸福

在此之后，李淑桢还相继出演了多部作品，其中包括《阿扁与阿珍》、《春风若来》等。虽然是凭借《鲁冰花》这部作品成名，可是李淑桢在4岁的时候就已经出道成为童星，其实这并不是李淑桢自己的选择。

又一位42岁女星结婚！曾嫁制作人生下一女，如今二婚嫁老外很幸福

据悉，小时候李淑桢的家庭条件并不是很好，加上其父亲是个赌鬼，为了帮家里还债，李淑桢才偶然走上了演艺这条路。也许在外人看来，她年纪这么小就已经风光无限，可是李淑桢自己却不这样认为，她并不觉得自己有个开心快乐的童年，所以自此她很想有个属于自己的家。

又一位42岁女星结婚！曾嫁制作人生下一女，如今二婚嫁老外很幸福

在其26岁那年，李淑桢遇见了自己的第一任丈夫制作人黄崇家，两人有着共同的爱好，私下里总是相约去潜水，可能也是因为同是圈中人，所以他们异常的合拍。

又一位42岁女星结婚！曾嫁制作人生下一女，如今二婚嫁老外很幸福

热恋没多久，李淑桢就和对方走进婚姻的殿堂，之后生下了一个可爱的女儿，在其女儿上小学的时候，李淑桢还带她客串了电视剧，母女同台演出，想必也是难得一见。

又一位42岁女星结婚！曾嫁制作人生下一女，如今二婚嫁老外很幸福

大家都是圈内人，工作一定都很忙，聚少离多的原因让李淑桢夫妇的感情越来越淡，最后更是以离婚收场。让大家都没想到的是，李淑桢被媒体曝出离婚的消息，已经是他们做出这个决定后的五、六年，由此看来，李淑桢作为艺人，她的曝光度有多低。

又一位42岁女星结婚！曾嫁制作人生下一女，如今二婚嫁老外很幸福

现年42岁的李淑桢据说已经再嫁他人，对方还是一名外籍人士，至于具体的身份媒体却未能曝光。前不久，李淑桢受访时，被问到是否有生二胎的打算，对此，她坦然的表示一切顺其自然。

又一位42岁女星结婚！曾嫁制作人生下一女，如今二婚嫁老外很幸福

多年来在娱乐圈打拼的李淑桢显然萌生退意，这几年她专注成为一名作家，虽然还没有突出的成就，但是小编相信她凭借出众的才华早晚会闯出自己的一片天，希望未来她一切顺利。

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