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《燕云台》中的美女排行，王媛可第八，佘诗曼第二，唐嫣排第几？

(2020-11-06 10:36:04)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

唐嫣和窦骁主演的古装剧《燕云台》已经开播了，这也是一部大女主的古装剧。但是有网友吐槽剧情有些老套，给人玛丽苏的感觉。不过《燕云台》的演员阵容真是挺强的，美女演员众多。下面我们来盘点一下《燕云台》中的八大美女，你最喜欢哪位？

　　《燕云台》中的美女排行，王媛可第八，佘诗曼第二，唐嫣排第几？

　　1、唐嫣

　　唐嫣在剧中演女主角萧燕燕。《燕云台》刚播的时候，萧燕燕给人感觉很活泼，后期她会逐渐成长。很多网友都称赞唐嫣有少女感，她的演技也是在线的。唐嫣和窦骁的cp组合也很养眼。

　　《燕云台》中的美女排行，王媛可第八，佘诗曼第二，唐嫣排第几？

　　2、佘诗曼

　　佘诗曼在《燕云台》中演萧胡辇。剧中萧胡辇是女主角萧燕燕的姐姐，她是萧家的大姐。一些网友吐槽说佘诗曼的演技是在线的，但是她有的显老。不过戏外佘诗曼已经45岁了。

　　《燕云台》中的美女排行，王媛可第八，佘诗曼第二，唐嫣排第几？

　　3、孟子义

　　孟子义是一位吉林美女，她2014年开始进入演艺圈。孟子义曾在古装剧《陈情令》中饰演温情，当年她也凭借这部剧受到关注。孟子义在《燕云台》中饰演李思，她在剧中的造型给人感觉很温婉。

　　《燕云台》中的美女排行，王媛可第八，佘诗曼第二，唐嫣排第几？

　　4、卢杉

　　85女演员卢杉的颜值挺高的，她曾在《琅琊榜》中演靖王妃。卢杉进入演艺圈近8年了，但没红。她这次在《燕云台》中演萧家三小姐乌骨里。剧中乌骨里是女主角的妹妹，她天真活泼，对爱情有美好的向往。

　　《燕云台》中的美女排行，王媛可第八，佘诗曼第二，唐嫣排第几？

　　5、王楚然

　　还记得《清平乐》中的张妼晗吗？张妼晗的扮演者王楚然这次在《燕云台》中演玉箫。王楚然曾因为张妼晗这个角色被吐槽，其实她的颜值还是挺高的。王楚然才21岁，她还有发展空间。

　　《燕云台》中的美女排行，王媛可第八，佘诗曼第二，唐嫣排第几？

　　6、赵园园

　　赵园园毕业于北京电影学院，她今年30岁。赵园园演过《完美新娘》等影视剧，她曾在《清平乐》中演晏清素。赵园园这次在《燕云台》中演安只。

　　《燕云台》中的美女排行，王媛可第八，佘诗曼第二，唐嫣排第几？

　　7、莫小奇

　　莫小奇曾和黄海波谈过恋爱，她的身材很好。莫小奇曾演过《天衣无缝》等影视剧，她这次在《燕云台》中饰演辛兰，她的造型挺有异域风情的。

　　《燕云台》中的美女排行，王媛可第八，佘诗曼第二，唐嫣排第几？

8、王媛可

还记得《延禧攻略》中的苏静好吗？苏静好的扮演者王媛可这次在《燕云台》中饰演甄皇后。王媛可虽然已经36岁了，但她的状态还是不错的。近些年王媛可还参演了《清平乐》等热播剧。

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