在娱乐圈最不缺的就是明星，可是真正的演员却没有几位，想来这就是好作品难以诞生的主要原因。尤其是随着近期《演员请就位》这个节目的热播，观众对演员似乎有了更高的标准。

一直以来，艺人靠各种方式炒作的行为早就屡见不鲜，可是真正靠作品提升知名度的却少之又少，究其原因，与艺人自身的实力有很大的关系。今天小编想带大家探讨的这位演员则是富大龙，相信很多网友对其都不会感到陌生。

富大龙自从入行以来，虽然缺少曝光度，但是在观众的心中他还是占有一席之地的，相信这与其演技有最直接的关系。某程度来讲，富大龙算是童星出身，从小学习就不错的他也是以优异的成绩考进了北京电影学院。入学后的富大龙并没有像其他同学一样急于拍剧，反而是一心一意的钻研表演。想来他扎实的演技就是在求学的那段时间一点一滴积累下来的。

早期富大龙参演的作品并不多，其中观众最熟悉的想必就是《少年包青天》里的六子一角，当时比较稚嫩的他演起戏来倒显得很老成，可能也是因为这样，后续相继有不少剧本主动找上门来。

让富大龙印象最深的就是他有一次向导演自荐一个农村男人的角色，那时导演提出让他去农村历练，体验生活，但是回来后却不一定会用他。不过富大龙二话没说就答应了，经过一段时间的磨练后，他显然脱胎换骨，直接和角色融为一体。后来导演也是对富大龙赞不绝口，还直言，国内就缺少这样的好演员。

2006年，富大龙凭借电影《天狗》一举拿下了三个影帝，这简直在圈内创下了一个神话。不过富大龙却没有因此而骄傲，反而继续刻苦钻研自己的演技。

多年来，富大龙一心只追寻好剧本，片酬还是其次，每次为角色他都会准备很长的时间，在他看来，把握好一个角色不仅是对作品负责，更是对观众负责，这样他才能够对得起自己的职业。

不拍戏的时候，富大龙也不会闲着，除了弹古筝，他还写写书法，偶尔甚至兼职送外卖，看来他一心想要朝着多方面发展，毕竟艺术对于他而言，是没有任何局限性的，他所追求的更是无止境。

也是因为坚持自己的原则，富大龙的收入并不稳定，据悉他一直没有在北京买房，这对于一个艺人来讲，确实有些说不过去。虽然是这般光景，可是其同行妻子却从未嫌弃过他，反而一直默默支持他的所有决定，这让富大龙颇为欣慰。

据悉，富大龙和妻子饶敏莉是典型的通过相亲认识的，他们的红娘是一位化妆师，两人认识后没多久便双双坠入爱河。当时饶敏莉在圈内也是一名当红的小花旦，她出演的作品更是多不胜数，比如《血色迷雾》、《新玉观音》等。

2010年，两人选择结婚，不过这场婚礼并不像大家想的那样盛大豪华，他们不仅没有宴请宾客，也没有摆酒，只是双方父母简单的吃了一顿饭，从此富大龙和饶敏莉便结为夫妻。

婚后饶敏莉也鲜少有作品问世，反而将更多的精力放在家庭中，她甘愿做富大龙背后的女人。曾有人问饶敏莉，是否后悔嫁给了富大龙，但是她的回答很肯定，从未有这样的想法，因为在她的眼中，富大龙就是一个优秀的男人。

虽然被外界称为“最穷影帝”，但是这丝毫动摇不了富大龙的初心，希望未来能够看到这位实力派演员的更多作品，毕竟这样的优秀人才到哪都会得到大家的尊重和喜欢。



