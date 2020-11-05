近日，73岁的相声大师侯耀华被曝去小县城的工地进行商演，环境恶劣尘土飞扬，但依旧阻挡不住侯耀华在舞台上的表演热情。

一代相声大师沦落至此令人心酸，最让人觉得侯耀华名声就应该扫地的是，当天演出完，他身边美女环绕，在和美女聊到开心时，侯耀文还忍不住把手放在了美女的腰部，似乎要有搂着的意思。

侯耀华贪恋女色的新闻是从3年前开始曝出的，当时他收了一个叫安娜的女徒弟，晒出了侯耀华送给她的各种名牌包，但很快被网友扒出都是假货，引发了不少热议。为什么堂堂的一代相声大师晚年生活会如此被人吐槽，这就不得不说下他与郭德纲的恩怨了。

侯耀华是相声大师侯宝林的第二个孩子，也是郭德纲师傅侯耀文的哥哥。在侯耀文去世后，作为弟弟的侯耀华不仅不帮忙照顾哥哥的老婆孩子，还与他们争夺家产，就连局外人郭德纲就看不下去了。因为侯耀文收郭德纲为徒弟时，郭德纲还只是一个名不见经传的小辈，侯耀文力排众议，要扶持郭德纲，所以郭德纲对于师傅非常的尊重和维护。

侯耀华除了争夺哥哥的家产外，侯耀文甚至还连哥哥家的家具及贵重摆设都拿走了。更过分的是，让侯耀文的另一个徒弟取走师傅120万的存款，并给了一个理由侯耀文欠两个徒弟的钱，这种种的举动导致侯耀文的女儿一分钱没有得到，可以说非常心寒了。

因为这次家产案，郭德纲和侯耀华隔空对骂了很长时间。侯耀文去世后不久，侯耀华就开了一个代替弟弟侯耀文先生给杨志刚道歉的仪式。在这个仪式中，侯耀华第一次正式地把郭德纲逐出了侯耀文的师门。

随着郭德纲名气越来越大，在相声界的资源和人脉也变的很广，侯耀华的事业开始连连受挫。无奈之下，他为了挣钱开始接各种三无产品的代言，让自己的名声受损。

现在郭德纲把德云社经营的有声有色，而侯耀华却沦为了走穴的艺人，难免让人唏嘘。两个人算是结下了梁子，一辈子估计都化解不开了，毕竟侯耀华之前做出的种种事太说不过去了。