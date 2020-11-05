很多人都觉得马伊琍是比较独立的女性，不过马伊琍却也曾在离婚后经历过难捱的日子。近日，又一位女星被传疑似离婚了，她就是44岁的杨明娜。杨明娜是马伊琍的同班同学。马伊琍和文章是姐弟恋，杨明娜也是嫁了一位小老公。

原来演员田亮近日接连发了多条微博，并艾特了杨明娜。演员田亮说宣判了，感谢法律的公正。田亮还曾发文说杨明娜曾婚内出轨。杨明娜的婚姻状况也引发热议。一些网友猜测说杨明娜和田亮离婚了，并失去了孩子的抚养权。

杨明娜比田亮大3岁，当年两人是在拍戏的时候认识的。杨明娜的名气比田亮大，但田亮却用温情打动了杨明娜。杨明娜和田亮曾在节目中说过他们相识相恋的过程，田亮说当年他经常给杨明娜煲汤做饭，打动了杨明娜。

杨明娜婚后生有一子。杨明娜和田亮的婚姻给人感觉女强男弱，田亮负责照顾孩子，而杨明娜拍戏挣钱。如今44岁的杨明娜虽然不是一线女星，但她演过多部热播剧，比如《三生三世枕上书》、《青云志》等等。

年轻时候的杨明娜也是一位清纯的美女，不过让人意外的是她后来却成了妈妈专业户。杨明娜演过杨蓉等明星的母亲，她还因在古装剧中演过霍建华等明星的师娘而被称为最美师娘。杨明娜虽然不是很红，但却一直有戏可拍。