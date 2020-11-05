现在说到湖南卫视最活跃的主持人非沈梦辰莫属了，简直成了各大综艺的常客。沈梦辰之前因为p图只给自己p，加上戏有多口碑崩的非常厉害。但因为今年在《乘风破浪的姐姐》中的表现圈了一波粉，口碑似有好转，但万万没想到的是，她在《火情情报局》中的一个爆料又把她的人品问题推上了风口浪尖。

沈梦辰在节目中公开吐槽自己的一位女同事，吐槽她喜欢装阔，开豪车住豪华房子。但沈梦辰去了之后才发现对方住的是筒子楼，和妈妈婆婆住在一起。

节目播出后，沈梦辰的这段话立刻引发了热议，不少人开始猜测她说的是靳梦佳。因为大家讨论的热度太高，这件事很快就被推上了热搜，靳梦佳也很快出来回应，并不是她，她长居长沙，并且会开车。

眼看事情越闹越大，杨迪也出来发文不是她，还表明沈梦辰说的同事并不是女性。

沈梦辰很快发文向靳梦佳道歉，表示要请对方吃日料，还晒出来和靳梦佳在车里的合影。那么问题来了，沈梦辰所说的这位佳炫富的同事究竟是谁？

杨迪的澄清一出，不少网友开始从男主持人下手猜测，张大大就成了第一个猜测对象。毕竟他长居上海，也喜欢炫富，但张大大反应非常迅速，否认沈梦辰说的是自己。

沈梦辰的一句爆料不仅引起了不小的讨论度，还接连把几个同行都牵扯其中，不得不说这影响力够大的。虽然现在她说的究竟是谁没有被完全扒出来，但难免让网友们以后都会猜测了。像这种爆料同事的事情，既不讨巧又坏了口碑，沈梦辰还是谨言慎行吧。



