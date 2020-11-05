加载中…
个人资料
代军哥哥
代军哥哥 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：181,581,794
  • 关注人气：209,278
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
已开通彩信博客
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小：

沈梦辰爆料同事没钱却假装名媛，不是靳梦佳，她到底是谁？

(2020-11-05 11:01:49)
转载
标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

现在说到湖南卫视最活跃的主持人非沈梦辰莫属了，简直成了各大综艺的常客。沈梦辰之前因为p图只给自己p，加上戏有多口碑崩的非常厉害。但因为今年在《乘风破浪的姐姐》中的表现圈了一波粉，口碑似有好转，但万万没想到的是，她在《火情情报局》中的一个爆料又把她的人品问题推上了风口浪尖。

沈梦辰爆料同事没钱却假装名媛，不是靳梦佳，她到底是谁？

沈梦辰在节目中公开吐槽自己的一位女同事，吐槽她喜欢装阔，开豪车住豪华房子。但沈梦辰去了之后才发现对方住的是筒子楼，和妈妈婆婆住在一起。

沈梦辰爆料同事没钱却假装名媛，不是靳梦佳，她到底是谁？

沈梦辰爆料同事没钱却假装名媛，不是靳梦佳，她到底是谁？

节目播出后，沈梦辰的这段话立刻引发了热议，不少人开始猜测她说的是靳梦佳。因为大家讨论的热度太高，这件事很快就被推上了热搜，靳梦佳也很快出来回应，并不是她，她长居长沙，并且会开车。

沈梦辰爆料同事没钱却假装名媛，不是靳梦佳，她到底是谁？

眼看事情越闹越大，杨迪也出来发文不是她，还表明沈梦辰说的同事并不是女性。

沈梦辰爆料同事没钱却假装名媛，不是靳梦佳，她到底是谁？

沈梦辰很快发文向靳梦佳道歉，表示要请对方吃日料，还晒出来和靳梦佳在车里的合影。那么问题来了，沈梦辰所说的这位佳炫富的同事究竟是谁？

沈梦辰爆料同事没钱却假装名媛，不是靳梦佳，她到底是谁？

杨迪的澄清一出，不少网友开始从男主持人下手猜测，张大大就成了第一个猜测对象。毕竟他长居上海，也喜欢炫富，但张大大反应非常迅速，否认沈梦辰说的是自己。

沈梦辰爆料同事没钱却假装名媛，不是靳梦佳，她到底是谁？

沈梦辰的一句爆料不仅引起了不小的讨论度，还接连把几个同行都牵扯其中，不得不说这影响力够大的。虽然现在她说的究竟是谁没有被完全扒出来，但难免让网友们以后都会猜测了。像这种爆料同事的事情，既不讨巧又坏了口碑，沈梦辰还是谨言慎行吧。


我的更多文章：
一辆油罐车多少钱？2020年油罐车最新价格
一辆油罐车多少钱？2020年油罐车最新价格
小型5吨油罐车，10吨油罐车价格，2020年油罐车报价
小型5吨油罐车，10吨油罐车价格，2020年油罐车报价
油罐车多少钱？怎样选购一辆适合自己的油罐车？
油罐车多少钱？怎样选购一辆适合自己的油罐车？
油罐车（运油车）如何赚钱？油罐车的赚钱方式及操作步骤
油罐车（运油车）如何赚钱？油罐车的赚钱方式及操作步骤
购买油罐车注意事项：油罐车的配置及功能
购买油罐车注意事项：油罐车的配置及功能
二手油罐车多少钱一辆？二手油罐车价格大全
二手油罐车多少钱一辆？二手油罐车价格大全
如何选购油罐车？购买油罐车要注意那些事项？
如何选购油罐车？购买油罐车要注意那些事项？
湖北楚胜油罐车好不好？楚胜油罐车多少钱？楚胜油罐车价格
湖北楚胜油罐车好不好？楚胜油罐车多少钱？楚胜油罐车价格

喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇她曾是杨幂力捧的女星，被赵薇批矫情，如今31岁却因演盲人获赞
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有