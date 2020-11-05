最近最火的综艺节目非《演员请就位2》莫属了，郭敬明和李成儒的相爱相杀让这部综艺直接出了圈。演员们的表现也撑起了不少的话题度，但可能大家都没想到的是李溪芮在综艺上的表现能让人尴尬无语到一定的境界，她在有一期的节目里因为忘记台词直接在台上哭了，不但没有得到好感，还被赵薇批太矫情了。没想到最新一期的节目里，她因为演技的问题又被郭敬明怼了。离开杨幂后的李溪芮到底怎么了？

31岁的李溪芮和杨幂一样是一个地地道道的北京女孩，因为家里条件比较好，所以李溪芮一路成长的无忧无虑。从国外留学回来后，就签约了杨幂所在的嘉行传媒，开始作为配角和杨幂捆绑出现在不少电视剧里。因为她长相优越，嘉行对她非常捧，给了她三部戏的女主角，但没想到还是没有红起来。

后来合约到期后，李溪芮直接选择了解约，从嘉行出走。但出走后的李溪芮曝光度骤减，就连影视资源也少了很多，毕竟背靠大树好乘凉，没了大树李溪芮要想靠自己太难了。本来大众对于李溪芮的形象口碑好感度非常高，但在节目《演员请就位2》中的接连失利表现，不仅让她的演技受质疑，她戏精的属性也爆了出来。

可能李溪芮真的不太适合参加真人秀类的综艺，更适合专心当一个演员。最近她和陈赫主演的《瞄准》在热播中，“心疼秦紫舒”的话题都上了热搜。

李溪芮饰演盲女秦紫舒，演技非常自然，人物的代入感也非常强，就连眼神里都是戏。盲人对于演员的挑战性非常大，李溪芮不但完成了，还演的非常好，并没有综艺节目里的那般演技差。