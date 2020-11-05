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离婚不久就曝出新恋情的明星，杨幂张靓颖上榜，梁静茹排第几？

(2020-11-05 08:26:43)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

对于娱乐圈的明星来说，私生活早已经不是什么秘密。从恋爱、结婚、生子、离婚等等，都逃不开被大家目光集中的命运。但其实这些对于明星来说估计已经司空见惯了，有的明星们也看的非常淡，自己享受生活就行。即使在感情中受到了创伤，他们也勇敢的走出来迎接自己的新人生。今天我们就来好好盘点一下离婚不久就曝出新恋情的八大明星，看看都有谁？

离婚不久就曝出新恋情的明星，杨幂张靓颖上榜，梁静茹排第几？

1、梁静茹

梁静茹去年在一次记者会上泪崩承认结束了与赵元同长达9年的婚姻，离婚还不到一年，就开始曝出关于她的新恋情。最近终于被媒体拍到她与霸道总裁林达光在户外甜蜜拥吻的照片，很快经纪人就承认了梁静茹确实正在恋爱中。

离婚不久就曝出新恋情的明星，杨幂张靓颖上榜，梁静茹排第几？

2、杨幂

杨幂和刘恺威官宣离婚不到一年的时间，就被拍到数次与魏大勋同进同出，举止亲密似是一对恋人。但双方都闭口不提，只称是好友关系，这个回应对于很多心知肚明的网友来说几乎没有说服力。

离婚不久就曝出新恋情的明星，杨幂张靓颖上榜，梁静茹排第几？

3、张靓颖

张靓颖与少城时代老板的婚姻从开始就不被人祝福，离婚后的张靓颖很快就被媒体拍到与一乐手在大马路上手牵手。两个人现在也逐渐不避讳同框出现，前段时间张靓颖的现男友为了维护她，还透露了他与张靓颖同居的消息。

离婚不久就曝出新恋情的明星，杨幂张靓颖上榜，梁静茹排第几？

4、董璇

处理完高云翔的负面风波没多久，董璇就宣布与高云翔结束长达9年的夫妻关系。离婚后没多久，她被媒体拍到与小11岁的男演员苏小玎在皆有牵手，和在酒吧角落拥吻的照片。虽然董璇本人没有说什么，但还是有不少人希望她能找到幸福。

离婚不久就曝出新恋情的明星，杨幂张靓颖上榜，梁静茹排第几？

5、马雅舒

马雅舒和吴奇隆的婚姻曾被指婚内出轨，她和吴奇隆离婚后不到一年，直接宣布嫁给了一个国外男人。可能是因为结婚速度太快，才招致了这种猜测。

离婚不久就曝出新恋情的明星，杨幂张靓颖上榜，梁静茹排第几？

6、阿黛尔

去年9月份阿黛尔与前夫宣布离婚，因为太过于伤心，阿黛尔暴瘦88斤。减肥成功后的阿黛尔不但颜值飙升，离婚不到一年后，就传出了与38岁英国说唱歌手skepta的新恋情。

离婚不久就曝出新恋情的明星，杨幂张靓颖上榜，梁静茹排第几？

7、曹云金

曹云金和前妻结婚没多久，在孩子哺乳期时传出了约会其她女子的新闻。这场新闻导致曹云金和他老婆直接宣布离婚，但离婚后不到一个月的时间，他就没拍到与神秘女子亲密同行，这感情速度来的太快，让不少人吐槽太渣了。

离婚不久就曝出新恋情的明星，杨幂张靓颖上榜，梁静茹排第几？

8、布拉德皮特

全球级男神布拉德皮特与前妻离婚后，很快就传出了新恋情。两个人在一次活动上一见钟情，对方是一位记者，年龄比皮特小23岁。


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