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伊能静的儿子装女人，成龙的女儿装男人，这些星二代怎么了？

(2020-11-04 10:37:19)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

最近有一位星二代格外引人瞩目，他就是18岁的哈利。哈利是伊能静和哈林的儿子。原来哈利又晒出了他的易装照片。照片中，哈利造型妖娆，他化着浓妆，戴了假发，还对镜头吐舌头。哈利的易装造型也引发热议。

伊能静的儿子装女人，成龙的女儿装男人，这些星二代怎么了？

许多网友评论说哈利的这个造型给人感觉很女生。哈利不是第一次尝试这样女性化的造型了，他曾穿裙子出街。网上也有哈利穿蕾丝裙的照片。网上还有哈利亲吻男性友人的照片。对于哈利的女装造型，网友们有不同的看法。

伊能静的儿子装女人，成龙的女儿装男人，这些星二代怎么了？

有网友觉得哈利的这些女装造型辣眼睛。也有网友觉得哈利很勇敢，敢于做自己。与此同时，哈利再度被疑似出了，有网友对哈利的性取向提出了疑问。有网友觉得18岁的哈利应该多一些阳刚之气，而不是装女人。

伊能静的儿子装女人，成龙的女儿装男人，这些星二代怎么了？

一些网友觉得星二代哈利是凭借奇装异服受到了关注。哈利有个性，成龙的女儿吴卓林也是与众不同。吴卓林在2017年公开宣布出柜。2018年19岁的吴卓林被曝和外籍女友结婚，女方比她在12岁。据报道，近两年吴卓林一直在挣钱养女友。

伊能静的儿子装女人，成龙的女儿装男人，这些星二代怎么了？

事实上，吴卓林今年才21岁。成龙的女儿装男人，伊能静的儿子装女人，这些星二代怎么了？很多网友都注意到了一点，那就是不管是哈利还是吴卓林，他们都是在不完整的家庭中长大的。哈利的爸妈在离婚后都各自成立了家庭。而吴卓林是成龙婚外所生的女儿。

伊能静的儿子装女人，成龙的女儿装男人，这些星二代怎么了？

原生家庭对孩子的影响很大，周渝民等明星曾自曝说受父母离婚的影响很大。周渝民曾说他曾抑郁自杀。一些网友觉得吴卓林的性取向发生变化跟她的家庭有关。虽然有网友觉得接受不了，但这毕竟是吴卓林和哈利的个人选择，他们有选择的权利。伊能静就曾表示儿子的选择。你能接受这样与众不同的星二代吗？


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