95版《神雕侠侣》是不少人心目中的武侠经典之作，剧中古天乐扮演的杨过，李若彤扮演的小龙女更是令人难忘。不过相信很多人都不会忘记在这部剧中有一个角色使人印象深刻，那就是郭襄。而扮演郭襄的演员正是当年的TVB当红小花旦李绮红。

喜欢看TVB剧的观众对于这位女演员一定很熟悉。90年代的港剧中可以经常看到她的身影。但是近些年却鲜少在娱乐圈见到她的身影。近期却有人将她的近照发到了网上，曾经那个充满着灵气的女孩竟然已经美丽不在，她并没有跟很多冻龄女神一样保持着青春，这让不少网友唏嘘。

当然，很多网友认为已经50岁的李绮红原本就应该是老去的样子呀，人家没有刻意扮嫩，这不是很自然的事情吗？

李绮红在1994年参加香港小姐竞选进入娱乐圈，在1995年便凭借《神雕侠侣》中郭襄这个角色一炮而红。在娱乐圈中李绮红并不算是绝色大美女，但是她身上逼人的灵气却十分独特。后来她出演了《绝代双骄》中小辣椒这个角色，名气进一步提升。但是在2003年左右她的作品越来越少。

原来李绮红当时患上了严重的抑郁症，为了治疗抑郁症她不得不暂时离开娱乐圈。后来她的身体慢慢恢复，但是却大大减少了娱乐圈的工作量。她选择进入婚姻的殿堂，与自己的加拿大男友结婚。结婚之后李绮红的工作量便更少了，更多的时间是在陪伴老公与儿子。