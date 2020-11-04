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50岁李绮红近照曝光，嫁老外退圈当护士，如今老态尽显让人唏嘘

(2020-11-04 09:40:19)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

95版《神雕侠侣》是不少人心目中的武侠经典之作，剧中古天乐扮演的杨过，李若彤扮演的小龙女更是令人难忘。不过相信很多人都不会忘记在这部剧中有一个角色使人印象深刻，那就是郭襄。而扮演郭襄的演员正是当年的TVB当红小花旦李绮红。

50岁李绮红近照曝光，嫁老外退圈当护士，如今老态尽显让人唏嘘

喜欢看TVB剧的观众对于这位女演员一定很熟悉。90年代的港剧中可以经常看到她的身影。但是近些年却鲜少在娱乐圈见到她的身影。近期却有人将她的近照发到了网上，曾经那个充满着灵气的女孩竟然已经美丽不在，她并没有跟很多冻龄女神一样保持着青春，这让不少网友唏嘘。

50岁李绮红近照曝光，嫁老外退圈当护士，如今老态尽显让人唏嘘

当然，很多网友认为已经50岁的李绮红原本就应该是老去的样子呀，人家没有刻意扮嫩，这不是很自然的事情吗？

50岁李绮红近照曝光，嫁老外退圈当护士，如今老态尽显让人唏嘘

李绮红在1994年参加香港小姐竞选进入娱乐圈，在1995年便凭借《神雕侠侣》中郭襄这个角色一炮而红。在娱乐圈中李绮红并不算是绝色大美女，但是她身上逼人的灵气却十分独特。后来她出演了《绝代双骄》中小辣椒这个角色，名气进一步提升。但是在2003年左右她的作品越来越少。

50岁李绮红近照曝光，嫁老外退圈当护士，如今老态尽显让人唏嘘

原来李绮红当时患上了严重的抑郁症，为了治疗抑郁症她不得不暂时离开娱乐圈。后来她的身体慢慢恢复，但是却大大减少了娱乐圈的工作量。她选择进入婚姻的殿堂，与自己的加拿大男友结婚。结婚之后李绮红的工作量便更少了，更多的时间是在陪伴老公与儿子。

50岁李绮红近照曝光，嫁老外退圈当护士，如今老态尽显让人唏嘘

2012年李绮红与TVB约满之后便更加的佛系了。曾经学习心理学的李绮红还考取了护士执照，成为了一名令人尊重的护士。尽管护士这份工作非常辛苦，但是李绮红却过得非常充实。她甚至能坦然的接纳自己慢慢的老去，拥有如此之好的心态，生活应该是很幸福的吧。

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