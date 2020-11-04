娱乐圈的女明星身材和美容是她们日常都会注意的事项，随着年龄的增长，不少女星在合适的时间都选择了结婚生子。毕竟娱乐圈对于女演员的要求非常高，为了让自己生孩子之后，颜值和身材都不会出现下滑走形的状况，女明星们在产后的恢复上可以说是壕到了极致，轻则一个月花费十几万，多则高达400万，简直是有钱任性。今天我们就来揭秘一下明星孕妇产后恢复都花了多少钱，看看有没有吓到你的。

1、唐艺昕

唐艺昕和张若昀结婚后，很快就怀上了宝宝，没休息多久，就开始复出。最近她的复出状态因为太好还引发了不少讨论，据了解她是在一家私立医院坐的月子，定制了所有的产康项目，光花费都高达五十多万。

2、杨幂

杨幂和刘恺威的婚姻虽然没持续太久，但从两个人相恋到有了女儿，刘恺威对于杨幂的照顾都是非常贴心的。杨幂在生孩子的时候，刘恺威还为杨幂挑选了香港最顶级的妇产医院，光一个月的开销就16万。

3、昆凌

昆凌和周杰伦的梦幻婚礼让不少人羡慕，周杰伦完全把昆凌宠成了一个公主。在昆凌生孩子的时候，周杰伦除了放下手边全部的工作，还把整个月子中心都给包了下来，只希望给老婆一个安静的环境，花费高达48万。

4、小S

小S生了三个女儿，每次生孩子时选择的产后中心不仅是24小时安保管理，产房的设备不仅昂贵还豪华，光床位费就16万，加上其他的餐费、护理费，加起来至少要在50万左右。

5、徐子淇

香港名模徐子淇与富商李家诚的婚姻曾轰动一时，她也一跃成为了豪门富太。生孩子的时候不仅被李家诚安排在了香港知名医院的最高档病房，还给安排了18名护士轮流照 顾她，总 费用加起来超过80万。

6、章子怡

章子怡自从生下女儿醒醒后，在怀了第二胎后，特意远赴美国生子。章子怡选择的生产中心不仅环境好，隐私性也极强，科比和贝壳汉服夫妇等都在这里生产。一晚上的费用就高达2500美金，从待产到恢复，章子怡的开销至少要百万左右。

7、赵薇

赵薇的经济实力，相信不少人都有所耳闻。她在生女儿时，选择的是新加坡当地最知名的一个月子中心，一个月的费用加起来高达26万左右。

8、陈慧琳

陈慧琳产后所花费的费用是目前女星中最高的，高达7位数，加起来总费用在400万左右。除了她和她老公都比较有钱外，可能也与她高龄产妇的事情有关，毕竟之前有过流产的经历，所以在怀孩子就格外注意，不惜花费重金。