娱乐圈的明星们不仅自己受关注，就连他们的家人也时常会成为焦点，比如说不少明星的子女都被曝光过。很多人发现圈内不少明星的女儿们都拥有一双吸睛的大长腿。那么娱乐圈哪些明星的女儿们能做到长腿抢镜呢？

1、佟大为女儿——佟含月

最近佟大为带着女儿佟含月外出攀岩的照片曝光，才十二岁的佟含月已经拥有了一双大长腿，真真是拥有令人羡慕的好基因。

2、田亮女儿——田雨橙

自小顶着星二代光环的田雨橙应该是遗传了妈妈的长腿基因，拥有一双大长腿。田雨橙还遗传了爸爸的运动基因，是个十分爱运动的小女孩。

3、陆毅女儿——陆雨萱

陆毅与妻子鲍蕾都拥有无敌的大长腿，他们的女儿陆雨萱也一样，每次出现在镜头当中时，首先抢镜的就是她那双又细又长的腿。

4、王菲女儿——李嫣

王菲的女儿李嫣是个时尚感很强的女儿，凭借拥有着一双大长腿的好身材她还曾站在T台上走秀。说实话一双大长腿挺吸引眼球的。

5、黄磊女儿——黄忆慈

黄磊的女儿黄忆慈不仅拥有着超高的颜值，一双大长腿也很是抢眼，不知道拥有这样的高颜值与好身材的她会不会进入娱乐圈发展。

6、吴尊女儿——NeiNei

吴尊的女儿NeiNei如今也已经长成大姑娘了，当年的小萌娃拥有了一双超级抢镜的腿。NeiNei的舞蹈、运动细胞都很发达，还拥有一个高颜值的老爸，真是太幸福了。

7、苗圃女儿——宝儿

苗圃作为一名演员私生活可以说是非常低调了，但也会时不时的晒一晒自己的女儿，她的女儿宝儿与她一样拥有一双大长腿，十分吸睛。

8、任达华女儿——任晴萱