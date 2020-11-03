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娱乐圈中的“鬼见愁”！看看被于正怼过的明星都有谁？

(2020-11-03 15:56:59)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

随着赵露思表白肖战事件的持续发酵，当中牵涉的人也越来越多，近日，赵露思通过直播疑似回应自己被称绿茶一事，看不下去的于正又开始怒怼，希望对方能够消停，而自己也不想再躺枪。

娱乐圈中的“鬼见愁”！看看被于正怼过的明星都有谁？

除此之外，于正还在自己的动态评论区骂为赵露思说好话的王茂蕾，说他有病瞎凑热闹，完全不给对方留面子。

娱乐圈中的“鬼见愁”！看看被于正怼过的明星都有谁？

作为娱乐圈中的“鬼见愁”，于正怼过的艺人又何止赵露思和王茂蕾。下面就为大家盘点那些曾被于正怼过的明星，看看谁最让人同情？

娱乐圈中的“鬼见愁”！看看被于正怼过的明星都有谁？

1、杨幂

《宫》的热播，让杨幂一跃成为当红小花，当时翻红后，杨幂直接离开了于正工作室，这让于正很气愤，后来他多次公开数落对方忘恩负义，但是杨幂那边一直没有和他正面开火。

娱乐圈中的“鬼见愁”！看看被于正怼过的明星都有谁？

2、马思纯

早前电影《大约在冬季》上映了，媒体则曝出于正怼马思纯演技差的消息，据说当时是女演员主动发消息让于正捧场，可是看完后于正却直斥对方演技差，这样看来，对方也是颇为无奈，甚至一度在网络上公开叫板。

娱乐圈中的“鬼见愁”！看看被于正怼过的明星都有谁？

3、邱泽

之前邱泽被提名金马奖，没想到于正立马发文怼邱泽，说他提名后立即推掉了和自己的合作，并声称之前落魄的时候求自己给角色，现在红了翻脸不认人。

娱乐圈中的“鬼见愁”！看看被于正怼过的明星都有谁？

4、佟丽娅

佟丽娅和于正合作过《宫》，之后《宫2》开拍的时候，有传言佟丽娅会加入，可是后来却没有出现在剧中，那时于正就炮轰佟丽娅没有职业操守，放人鸽子，可是后来佟丽娅澄清自己没接到邀约，事后于正也承认闹了个乌龙。

娱乐圈中的“鬼见愁”！看看被于正怼过的明星都有谁？

5、林心如

在《美人心计》中，林心如和于正有了首次的合作，也是因为这部剧，林心如的演艺事业迎来第二春，后来于正邀请林心如拍《笑傲江湖》，没想到吃了闭门羹，之后他便在社交网站说林心如是过气女演员。

娱乐圈中的“鬼见愁”！看看被于正怼过的明星都有谁？

6、袁姗姗

袁姗姗算是于正一手捧红的，两人的关系也一直不错，可是当合约到期后，袁姗姗提出不再续约，而于正立即翻脸不认人，对她开始数落，并不断炮轰袁姗姗不懂感恩。

娱乐圈中的“鬼见愁”！看看被于正怼过的明星都有谁？

7、陈晓

在于正的剧里，陈晓很少演男主角，反而离开于正工作室后，陈晓才开始逐渐在剧集中挑大梁，甚至不少粉丝还戏言陈晓就要进军一线，对此，于正却不这样认为，反而经常私下爆陈晓的黑料，嘲笑对方，看来真的是怼人怼上瘾啦。

娱乐圈中的“鬼见愁”！看看被于正怼过的明星都有谁？

8、宋丹丹

虽然宋丹丹和于正没有合作过，可是两人却因为一部剧而隔空掀起骂战，在于正看来，演员修改剧本是不对的，并且因此间接说宋丹丹是奇葩，看来于正怼人真的不看对象。

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