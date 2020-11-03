近日，媒体频繁拍到王菲和一枚小鲜肉同行，两人的关系一度成谜，而网友似乎更关注她和谢霆锋现在的状态，因此，关于两人是否分手的消息也是满天飞。

话说这枚小鲜肉不仅在机场与王菲同行，就连前段时间王菲去参加音乐节，他都陪伴其左右，据说当时王菲丢了手机，也是在小鲜肉的帮助下寻回的。

更有眼尖的网友称，早前王菲和友人在KTV唱歌的时候，这枚小鲜肉也在场，并且和王菲也有不少互动。也是因为这样，这枚小鲜肉的身份被网友扒了出来。

他应该曾是王菲的忠实歌迷，因为其社交网站上总是晒出一些多年前他参加王菲演唱会的照片，而且有关王菲的新闻，小鲜肉也是经常点赞。看到这里，不少网友表示追星追到变成朋友，也是让人实名羡慕了。

当王菲还没有将和小鲜肉的关系做出正面回应时，更劲爆的是，有一位多年的娱乐记者朱叔出来爆料，声称张柏芝和谢霆锋马上就要复合，除此之外，张柏芝第三个儿子的生父也是谢霆锋。

虽然这番言辞显得很笃定，但是众多的吃瓜网友们却不是很相信，因为在他们看来，即使王菲和谢霆锋走不到最后，谢霆锋和张柏芝复婚的可能也是微乎其微。

众所周知，自从张柏芝和谢霆锋离婚后，抚养两个儿子的重担便落到她身上，但这并不表示谢霆锋对孩子不闻不问，据知情人士爆料，谢霆锋私下还是经常和两个儿子见面的。

但是后来张柏芝却神秘的生下了第三个儿子，所以一时间这个孩子的生父也是引来网友的各种猜测，当传闻愈演愈烈的时候，张柏芝并没有回应什么，反而后来有矛头指向孩子的父亲是谢霆锋，无奈之下，谢霆锋才选择发声明回应不是事实，自己绝不是孩子的父亲。

这样看来，这位朱叔说张柏芝第三个儿子的生父是谢霆锋就是不成立的，而且说到两人复婚，小编看来也是不太现实，虽然王菲现在和小鲜肉的关系不清不楚，但是谢霆锋那方也并没有什么实质的动作。

毕竟谢霆锋和王菲是各自经历了一段婚姻后重新走到一起，相信他们不会这么容易放弃这段感情，这些媒体的捕风捉影，估计也是两人懒得回应。

如今看来，不管是谢霆锋和张柏芝复婚，还是王菲恋上了小鲜肉，这些消息是真是假，想必网友差不多已经心中有数，对此你又是怎么看的呢？欢迎留言说出自己的想法哟。



