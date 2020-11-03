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36岁朴至善因皮肤病恶化自杀去世！饱受疾病折磨的明星还有谁？

(2020-11-03 10:38:18)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

近日，36岁的韩国搞笑艺人朴至善和其母亲双双自杀身亡，后来警方从其母亲的遗书中发现两人自杀的原因，原来多年来朴至善饱受皮肤病的折磨，因为长期治疗不见好转，她才选择了以这样的方式结束自己的生命。而其母亲不想让女儿一个人离开，最后选择与朴至善一起自杀，消息曝光后也是引来无数网友的唏嘘。

36岁朴至善因皮肤病恶化自杀去世！饱受疾病折磨的明星还有谁？

生命可贵，我们每个人都应该珍惜自己的生命。但是总是有一些明星不幸患上了疾病，却还要努力工作。下面我们就来盘点饱受疾病折磨的八大明星，看看谁最让人心疼？

36岁朴至善因皮肤病恶化自杀去世！饱受疾病折磨的明星还有谁？

1、李连杰

李连杰是一代武打巨星，他可以说是几代人的偶像，多年来在娱乐圈摸爬滚打，他受伤无数，作为动作演员这当然是无可避免的，现已年过半百的他一直患有甲状腺亢进症，所以看起来比同龄人要显老些。

36岁朴至善因皮肤病恶化自杀去世！饱受疾病折磨的明星还有谁？

2、吴孟达

吴孟达是周星驰的御用黄金配角，前几年他因为心脏衰竭而被紧急送院，庆幸的是捡回了一条命，可是最终还是遗留了后遗症，如今他饱受病痛的折磨，已经瘦得不成人形，据说为此他遗嘱都立好了。

36岁朴至善因皮肤病恶化自杀去世！饱受疾病折磨的明星还有谁？

3、张达明

八年前，张达明查出自己患有鼻咽癌第三期，当时的他并没有绝望，反而乐观的面对，最后他为治病也是花光了自己的积蓄，现在渐渐好转，不过因为深受疾病的折磨，他看起来异常的憔悴。

36岁朴至善因皮肤病恶化自杀去世！饱受疾病折磨的明星还有谁？

4、谢霆锋

几年前，谢霆锋就自曝患有皮肤癌，尤其是拍摄《十月围城》的时候，他的病症特别明显，头上的色块也变得越来越大，但是多年来他都积极面对，虽然饱受疾病的折磨，却也活出了自己的精彩。

36岁朴至善因皮肤病恶化自杀去世！饱受疾病折磨的明星还有谁？

5、张嘉译

张嘉译是一位实力老戏骨，他的作品一直以来都很受观众的喜欢，相信是他用演技征服了大家，平日里在剧中他看起来总显得有些驼背，这是因为张嘉译患有强直性脊柱炎，所以不得不以这样的形象示人。

36岁朴至善因皮肤病恶化自杀去世！饱受疾病折磨的明星还有谁？

6、孙红雷

孙红雷出演的作品叫好又叫座，而且一直都以硬汉的形象示人，殊不知他还有搞笑的一面，所以吸粉能力也很惊人。其实孙红雷身患肾结石已经有二十多年了，可他却坚持每天都为大家带来正能量，这也是十分难得。

36岁朴至善因皮肤病恶化自杀去世！饱受疾病折磨的明星还有谁？

7、李珊珊

李珊珊是港姐出身，也曾是TVB力捧的当家花旦，可是后来她却患上了惊恐症，初期她一直不承认自己患病的事实，不过随着媒体的曝光，她也选择勇敢面对，也是因为长期吃药，她的身材严重发福，如今也逐渐淡出娱乐圈。

36岁朴至善因皮肤病恶化自杀去世！饱受疾病折磨的明星还有谁？

8、苏有朋

苏有朋是小虎队成员，后来单飞后也是成为影视界的扛把子，档期总是被排得满满的，多年来他一直深受颈椎病的折磨，为此，他还开玩笑的说：“都是工作害了自己”。

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