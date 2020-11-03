近些年很多网友吐槽港姐们的颜值一年不如一年，也有许多网友表示怀念以前的港姐。李嘉欣、袁咏仪等女星都是颜值很高的港姐冠军。大家还记得1991年的港姐选美吗？那年的港姐三强分别是郭蔼明、周嘉玲和蔡少芬。

蔡少芬还活跃在演艺圈，郭蔼明则嫁给了影帝刘青云。周嘉玲很早就淡出演艺圈了。1991年的时候，周嘉玲通过参加港姐选美成名。很多人称赞说周嘉玲很有气质，她给人感觉很洋气。周嘉玲进入演艺圈也是偶然，当年是星探鼓动她参加选美的，其实她最初的梦想是成为一名律师。

周嘉玲当过主持人，她和李连杰、张国荣、黎明等明星合演过影视剧。王家卫的电影《重庆森林》被视为经典，这部剧的演员阵容堪称是神仙阵容了，梁朝伟和金城武两位男神都参演了这部电影。周嘉玲在这部影片中饰演梁朝伟的女友，当年她还凭借这个角色获得了金像奖最佳女配角提名奖。

美艳的周嘉玲曾是很多男人心目中的女神。戏外周嘉玲和梁朝伟曾被传过绯闻。梁朝伟的爱妻名叫刘嘉玲。周嘉玲也已经嫁人了。周嘉玲和外籍律师John谈过恋爱。网上有报道称她疑似和吴彦祖交往过。

周嘉玲在2005年嫁给了外籍设计师，结婚三年后她生了一个女儿。周嘉玲在当妈后基本上淡出演艺圈了，近些年她基本都不演戏了。周嘉玲和老公的感情很好，婚后的她生活幸福。周嘉玲曾表示她很享受隐退后的生活。

媒体曾曝出过周嘉玲的近照，如今50岁的她身材保持得挺好的，很多网友称赞她是冻龄女神。你还记得昔日的港姐亚军周嘉玲吗？



