11月刚开始没两天，娱乐圈就再传噩耗，36岁的韩国女星朴智善在首尔的家中被发现身亡，其母亲也在现场并处于死亡状态。消息曝出后，很多人表示震惊，作为一名搞笑艺人，朴智善曾为大家带去了不少欢声笑语，这次却在生日前一天被人发现死亡，年仅36岁，就在去世的前几天朴善智还在参加主持节目。她母亲留的遗书便条也意外被发现，具体死因还在进一步调查中。

朴智善因为非常乐观的性格，在韩国娱乐圈很受追捧。2007年，她通过KBS演艺大赏的笑星部分新人奖而出道，出道之后，还曾出演过搞笑演唱会及喜剧综艺等多档节目。除了在综艺上大放光彩外，她还主演了《家人的品格浪漫满屋》、《爆笑俱乐部2》等多部热门的影视作品。除了演员和笑星的身份，朴智善还担任了多档节目及歌手的主持人，算得上是发展的比较好的韩国女笑星之一了，在谐星界的地位非常高。

她在韩国娱乐圈算得上是黑历史很少的女星之一了，出道之后一直没有中断过活动。但感情方向一直属于空白状态，她是个比较有勇气的人，曾在2007年KBS大赏上当众向男星朴星光告白，当时还引起了不少热，但这段告白并没有让她收获爱情。

第一个目睹朴智善死亡的是她的父亲，据她父亲爆料，当时发现女儿躺在客厅的沙发里一动不动，赶紧报了警。但没过多久，发现朴智善的母亲躺在卧室之中，也早已没了呼吸。朴智善在采访中透露女儿其实早已患有疾病，这一年多的时间内她的心情都并不好，肠胃也出现了问题。为了照顾女儿，其父母才到首尔陪女儿。但没想到却出了这样的一个事件，实在令人痛惜。

至于朴智善为什么突然离世，这个原因估计还要等调查的结果。祝福朴智善在天堂能继续开心大笑，一路走好。