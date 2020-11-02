娱乐圈是一个争议焦点最多的地方，尤其是今年的十月份，虽然没有给大家带来实实在在的作品，但因为这些话题的存在，让十月份的娱乐圈变的尤其的“热闹”，今天我们就来盘点一下上演“十月惊奇”引发热议的八大明星，看看都有谁？

1、周震南

周震南因为父母被曝出是老赖，欠债高达1.3亿。加上周震南自出道以来树立的富二代人设，各种奢华的穿戴配饰，让其成为被围攻的对象之一。甚至很多人开始抵制周震南继续在娱乐圈活动，这两年人气相对比较高的周震南因为其父母的事情事业上可能会受到很大的打击。

2、任豪

任豪脚踏几只船的新闻让他一贯的好形象瞬间毁于一旦，因为太过于实锤，任豪掉了好多资源。经纪公司也对其做出了惩罚，停止他活动两个月。

3、岳云鹏

人在家中坐，锅从天上来。前段时间，有一女子在网络爆料自己曾经和岳云鹏在一起过，并为其生下一个女儿，目前已经7岁。还曝出了该女儿的长相，但因为没有任何的实质证据，加上岳云鹏的幽默回应，这个事算不了了之，但这种碰瓷手法也太过于简单了。

4、张铭浩

张铭浩是乐华娱乐旗下的练习生，他虽然才只有16岁，但因为和一女孩的大尺度聊天引发热议，直接被乐华开除。

5、朴灿烈

在韩网有一网友曝出朴灿烈女友的新闻，还表示朴灿烈在恋爱期间曾出轨她人。新闻爆出后，立刻引发中韩网友的关注，不少人觉得房子塌了。毕竟EXO出道的朴灿烈负面新闻并不多，这次突然又恋爱又出轨的，甚至还吐槽成员的黑料，让不少人对他的人品产生了怀疑。

6、唐禹哲

台湾偶像剧之一的唐禹哲刚刚认爱小女友不超4个月，就被台媒拍到一晚上连续约会两个女孩。曾经的偶像王子形象瞬间崩塌，关于他丰富的恋爱史也引发不少讨论。

7、宋茜

宋茜作为今年的金鹰女神，从开幕式到颁奖典礼，都牢牢占据着热搜。她的金鹰女神造型被吐槽太过于肥胖和土气，在颁奖环节，赵丽颖上台颁奖时，她做出了一个不屑的噘嘴动作，让不少网友觉得她格局太小，关于她和赵丽颖之间的恩怨关系也被人扒了出来。

8、林心如

林心如和霍建华结婚后，两个人的关注度就少了很多。最近突然因为林心如与霍建华当街吵架，并被老公丢在路边，虽然林心如回应只是因为小事拌嘴，但霍建华深夜置林心如不管的行为，难免让人猜测婚姻是否真的出现了问题。



