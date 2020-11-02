娱乐圈的艺人谈恋爱，分分合合是常有的事，但是患难见真情的却真是少之又少，不过翟天临和辛芷蕾似乎就是这样一个正面例子

近日，有媒体拍到翟天临和一名好友在火锅店聚餐，两人见面后先是来了个大大的拥抱，之后抽了根烟便匆匆进入店内用餐，事后翟天临还专门送友人回家。

后来回程的路上，翟天临一直在打电话，似乎还有约，但是迟迟等不到人，所以他自己先回了家。不过彼时媒体也发现，辛芷蕾这天也和一帮朋友在聚会，聚会后辛芷蕾更是专门和助理把自己的一名好友拉上车，估计也是要送对方回去。

没多久之后，辛芷蕾也是回到了翟天临的住处，这样看来，两人疑似已经同居。众所周知，翟天临去年事业遭到重创，因为他学术造假的事情被网友抵制，所以现阶段还难以复出。

本以为经历了这件事，翟天临和辛芷蕾的感情会经受严重的考验，甚至面临分手的问题。没想到，两人还到了火速同居的程度，想必这也是让网友大吃一惊，看来娱乐圈还是有真爱的。

一直以来，辛芷蕾和翟天临的恋情都是处于半透明状态的，两人虽然都没有正面回应过是否在一起，但是却多次被拍到同框的画面，所以明眼人也都知道发生了什么。

当年两人都曾在《演员的诞生》这个节目里被网民关注，之后辛芷蕾的事业也是发展的越来越好，不过翟天临则相反，因为学术造假的事情使其事业遭到滑铁卢，本是个有口皆碑的演员，最后落得这样的下场。

虽然不再参演影视剧，但是翟天临的话剧事业却从未停止，想来这也是其主演的收入来源和精神寄托。感情方面，如今看来也是向着好的方面发展，女友辛芷蕾不仅对其不离不弃，反而爱的更深，看来，缘分的事就是这样难以捉摸。不可否认，翟天临是犯了错，但是其他方面确实也不应该受到波及，可见辛芷蕾也是个明事理的人，不然不会和翟天临走到这一步。