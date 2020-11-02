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22岁赵露思被全网黑，她到底招惹了谁？

(2020-11-02 11:43:23)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

近日，赵露思因为表白肖战这件事而上了热搜，一时间成了网友们热议的对象，对此，她的工作室倒是没什么太大的动作，只是发了个律师声明来为其澄清整件事。

22岁赵露思被全网黑，她到底招惹了谁？

但是当事人赵露思似乎并没打算就这样结束整件事，反而事发后不断的为自己喊冤，通过两条社交网站的动态来抒发自己内心的真实感受。第一条她上传了自己和友人的合照，还配文表示“没有伤害任何人，所以不会不开心”。

22岁赵露思被全网黑，她到底招惹了谁？

这话虽然没有明显的寓意，但还是遭到了很多网友的恶意解读，认为她还在为自己营销。但没过多久之后，赵露思依然发了第二条动态，展示自己表情包的同时，还戏言自己是非主流，有些莫名的感伤。

22岁赵露思被全网黑，她到底招惹了谁？

一些实在看不下去的网友声称“真是绿茶，热度蹭不够吗”。这样看来，网民对赵露思的做法还是比较反感的，本以为事情过去就算了，没想到赵露思还是不愿意放过网络热度的余温。

22岁赵露思被全网黑，她到底招惹了谁？

当然，同一时间也有一位自称赵露思友人的创造营学员为赵露思说好话，在他看来，赵露思是个很善良的女孩子，单纯、没心机，对朋友也不错，可是这些似乎改变不了网友对赵露思失望的想法。

22岁赵露思被全网黑，她到底招惹了谁？

就连吃瓜最前线的于正在差不多的时间还发了一条动态，配文内容倒是没什么，只不过配图亮了，没错，是一杯绿茶，不少网友认为这简直就是在赤裸裸的diss赵露思。

22岁赵露思被全网黑，她到底招惹了谁？

作为95后小花，赵露思的前途本一片光明，没想到如今沦落到全网黑，这一切其实怪不了别人。接连几部网剧让赵露思迅速在网络上走红，她的资源也是越来越好，本身长相就比较清纯的她，在网民看来绝对无公害。

22岁赵露思被全网黑，她到底招惹了谁？

不过至今为止，她的一些做法却彻底让网友感到失望。在大家看来，踏踏实实的演戏说不定很快便能够跻身一二线小花的行列，可是偏偏她不老实，喜欢用借网络来炒作自己，有时甚至公开碰瓷圈内的流量艺人。

22岁赵露思被全网黑，她到底招惹了谁？

之前除了不断发通稿营销自己是赵丽颖的接班人，一些眼尖的网友还发现，赵露思曾第一时间点赞媒体吐槽宋茜金鹰女神造型丑的文章，虽然事件发酵之后，她选择道歉，可是已经败光了不少路人缘，如今加上表白肖战这一事件，想必网友已经逐渐认清了她这张无公害面孔后的小心机。

22岁赵露思被全网黑，她到底招惹了谁？

所以说，赵露思被全网黑，并不是她招惹了谁，而是她选择在黑红的路上越走越远，既然是这样，也希望她能够有颗强大的内心，因为这条路并不容易走，对其事业的发展也并没有实际的帮助，大家怎么看呢？欢迎留言讨论。

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