有的人出生就自带光环和财富，今天我们来聊的就是含着金钥匙出身的超级名媛陈雪玲。提到这个名字，不关注名媛圈的可能并不熟悉，但要说到朱丽倩表妹这个称号，估计很多人会有所了解。陈雪玲的父亲是刘德华妻子朱丽倩的亲舅舅，是马来西亚的顶级富豪，她是真正的千金小姐。

虽然名媛圈不缺富二代，但像陈雪玲那样颜值堪比明星并不算多，她曾因为外貌出众被称为“大马最美千金”。她毕业后，开始在其父亲的家族企业工作，也算得上是一位女强人，是她父亲最看重的孩子之一。

因为喜欢旅游，富有经常头脑的陈雪玲经常每到一个地方旅游，就会把生意做到那个地方，投资、开酒店、建商城生意做得如鱼得水，身价超200亿美元。

外貌出众、家世好的陈雪玲在私人感情方面非常慎重，没有那么多花里胡哨的恋情新闻。她和老公法利纳斯慕丁是在留学时期认识的，两个人由同学的关系发展成恋人关系。陈雪玲的老公背景也不一般，法利纳斯慕丁的父亲是马来西亚当地一个著名财团的创始人，两个人的结婚简直是强强联合。

两个人认识于2014年，于2017年订婚，2018年结婚。不差钱的陈雪玲光拍摄婚纱照都跑了几个国家，结婚时也一样，连续办了三场婚礼。每一场婚礼的花费几乎都是顶级的，不论是礼服还是鞋子配饰，都是奢侈品，到场的嘉宾非富即贵，婚礼现场豪车富商云集，震惊了整个马来西亚。

今年年初，陈雪玲宣布自己怀孕，为了欢迎宝宝的到来，陈雪玲还特意举办了十分豪华的派对，花费高达六位数，陈雪玲为到场嘉宾准备的伴手礼也非常贵。

结婚两年后，2020年7月，陈雪玲生下女儿，正式晋升辣妈行列。在女儿出生时，不少名媛圈的朋友都送上了礼物，赌王之女何超盈还送了上万元的婴儿车。

现在的陈雪玲婚姻幸福，生活富足，事业上发展的相当顺利，她正在过很多人都在梦寐以求的生活。但其实这与她的智慧、努力付出也有一定的关系，即使她非常喜欢晒自己的豪华生活动态，但也不至于让别人反感，毕竟这都是她应得的。



