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盘点娱乐圈秀恩爱的八对姐弟恋夫妻，哪对最幸福？

(2020-11-02 08:49:59)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

说起姐弟恋，很多人可能第一感觉觉得不太靠谱。但其实这几年娱乐圈关于姐弟恋的夫妻越来越多，很多婚后都过的非常幸福，今天我们就来聊聊那些让人羡慕的姐弟恋。

盘点娱乐圈秀恩爱的八对姐弟恋夫妻，哪对最幸福？

1、马丽许文赫

马丽自从怀孕后，逐渐淡出了大众视野。最近她产后出现在机场，身边比他小11岁的老公和她一起现身，两个人全程手牵手尽显恩爱。2018年4月，马丽与许文赫终于修成正果，走进婚姻殿堂，这段婚姻被很多网友和媒体祝福。

盘点娱乐圈秀恩爱的八对姐弟恋夫妻，哪对最幸福？

2、奚梦瑶何猷君

奚梦瑶自从嫁给何猷君后，就过起了豪门富太太的生活。但生完孩子后，她开始渐渐复出，最近她和老公一起参加了《幸福三重奏》综艺的录制。她在节目中爆料自己比老公大6岁，但因为保养的好，谢楠称赞一点都看不出年龄上的区别。

盘点娱乐圈秀恩爱的八对姐弟恋夫妻，哪对最幸福？

3、胡可沙溢

沙溢胡可两人相识于一档访谈节目中，两个人一见如故。但因为当时沙溢的事业发展并不好，加上胡可比沙溢大两岁，所以胡可犹豫了很长时间。2011年2月，两个人在北京举行了婚礼，婚后有了两个帅气的儿子。

盘点娱乐圈秀恩爱的八对姐弟恋夫妻，哪对最幸福？

4、梁丹妮冯远征

冯远征和梁丹妮因为拍摄《豺狼入室》而相识，当时两个人因戏生情。因为梁丹妮比冯远征大8岁，决定在一起时，曾遭到双方家人的反对，加上梁丹妮又离过婚，所以这段婚姻从开始就不被看好，即使没有孩子，但到目前为止，他们的二人生活都非常幸福。

盘点娱乐圈秀恩爱的八对姐弟恋夫妻，哪对最幸福？

5、霍思燕杜江

杜江和霍思燕因为拍摄电影认识的，霍思燕比杜江大6岁，对杜江一见钟情，很快就对杜江表白了。两个人当时虽然事业上有不小的差距，但还是克服了种种压力，现在杜江的事业越来越好，这对姐弟恋依旧恩爱如初。

盘点娱乐圈秀恩爱的八对姐弟恋夫妻，哪对最幸福？

6、陈妍希陈晓

两个人因为拍摄《神雕侠侣》相识相爱，当初结婚的时候不被很多人看好。一方面是当初陈妍希因为电影走红，再加上她比陈晓大4岁，不过两个人不仅结婚的时候很轰动，就连婚后也非常幸福，时不时还会秀秀恩爱。

盘点娱乐圈秀恩爱的八对姐弟恋夫妻，哪对最幸福？

7、钟丽缇张伦硕

张伦硕比钟丽缇小11岁，他在出道初期上节目时就曾公开表白钟丽缇是她的女神。但没想到两个人在现实生活中真的走到了一起，张伦硕对钟丽缇的三个女儿非常好，虽然钟丽缇已经年过50，但为了给老公生一个儿子，至今都在尝试各种怀孕的方法。

盘点娱乐圈秀恩爱的八对姐弟恋夫妻，哪对最幸福？

8、高圆圆赵又廷

高圆圆嫁给赵又廷，让不少男人们都心醉了，结婚后的高圆圆不仅和赵又廷甜甜蜜蜜的，还给其生了一个女儿。但可能因为这一对太过于匹配，所以很多人都忽略了他们其实也是一对姐弟恋明星，高圆圆比赵又廷大了五岁，但赵又廷却把高圆圆当成了公主宠爱。

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