随着国内观众的审美能力越来越高，对于电视剧和参与演员的要求标准也来越严格。今年到目前为止，除了国民度居高不下的《三十而已》，还没有出来一些所谓的爆款剧集。今天我们来盘点一下今年11月待播的八部电视剧，你最期待哪一部？

1、《人民的正义》

《人民的正义》是《人民的名义》的续集，2017年《人民的名义》播出后，瞬间成为当年最追捧的电视剧。在续集《人民的正义》中继续沿用了老戏骨实力派的演员，在一系列跌宕起伏的事件里，还穿插了爱情线，相信喜欢权谋和爱情的都会对这个剧关注。

2、《燕云台》

《燕云台》是唐嫣复出后面向观众的第一部作品，这部作品的成功会直接对唐嫣的热度产生不小的影响。唐嫣在剧中饰演女主萧太后，是继《锦绣未央》的另一部大女主戏，她和窦骁的CP也让人期待不已。

3、《最初的相遇最后的离别》

这部剧由林更新和盖玥希主演，杜淳和秦海璐作配，当时在拍摄这部剧时，林更新和女主还曾传出过绯闻。讲述了两个人因为一起遇害案相遇相爱，最后查出真凶，妥妥的一部爱情悬疑剧。

4、《了不起的儿科医生》

这部剧因为讲述的关于医生医院的故事，所以备注观众的期待，毕竟现在大家对医疗剧的关注度很高。陈晓和王子文的搭档也让不少人好奇会有什么样的化学反应，不过两个人的演技都不错，估计会给观众带来一些意想不到的惊喜。

5、《只为那一刻与你相见》

喜欢陆毅的观众这次有眼福了，继《人民的名义》后，这还是他的第一部作品，题材是一部都市爱情剧。他和李一桐非常具有年龄差的搭档也让人很是期待，毕竟大叔和少女的恋情在市场上很受欢迎。

6、《雷霆战将》

张云龙这几年的电视剧产量相当不低，这部剧由张云龙和高伟光主演，根据《亮剑》小说改编而成。男主是一个作战勇猛有勇有谋的角色，加上张云龙非常有爆发力的演技，让喜欢看抗日片的观众们有眼福了。

7、《与晨同光》

这部戏改编自小说，是一部虐恋题材的戏。白敬亭饰演的男主从小就失去了家人，孙怡饰演的是男主毫无血缘关系的妹妹，两个人彼此依靠，从朋友变成了恋人，催泪指数五颗星。

8、《大江大河2》

《大江大河1》曾创下了居高不下的收视率和点击率，第二部也基本是全阵容出演，除了童谣换成了杨采钰外，其余基本不变，因为第一部的口碑非常好，加上王凯的参与，成为11月份最受关注的电视剧。