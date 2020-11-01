提起金马奖最佳导演，张毅是一个不能不提的人物之一。今天张毅创办的琉璃工房官方账号发文公布创始人张毅去世的消息，原因是由于术后感染，享年69岁。其实早在4天前，就一度传出他病危的消息，当时她老婆因为担心他的病情，痛哭到不能自己，一度与外界失联。

张毅的导演才华第一次被认可是在1982年，他与杨昌德、陶德辰、柯一正一起执导的《光阴的故事》，这部电影的播出让台湾的新潮电影前进了一大步。1984年，张毅执导的《玉卿嫂》入围了当年金马奖的最佳影片，1985年他执导的《我就这样过了一生》荣获了金马奖、亚太影展的最佳导演，这次获奖经历让张毅大放异彩，备受关注。

张毅和现任妻子杨慧珊就是在拍电影《我这样过了一生》时认识的，当时杨慧珊是一位女演员，两个人认识后，之后又因为两次合作，迅速陷入了热恋。杨慧珊还因为这部影片成了金马影后，一个影后，一个最佳导演，两个人的结合似乎理所当然。

但其实两个人在一起背负了不少骂声，原因就是张毅和杨慧珊在一起时，张毅还是有妇之夫，他的前妻萧飒就是《我这样过了一生》的编剧。而最让人唏嘘的是张毅、杨慧珊、萧飒是出了名的铁三角，三个人在创作上的搭档堪称完美，但没想到最终却上演了“我闺蜜和男朋友一起背叛了我”的故事。

可能是因为心里太不过于平衡，萧飒公开发文揭露了张毅和杨慧珊的感情，这次爆料导致张毅和杨慧珊的事业受到了不小的打击，被娱乐圈封杀。退出娱乐圈之后，张毅开始研究琉璃艺术，两个人在其中投入了大量的精力和时间，在最困难的时候负债7000万台币，杨慧珊当时为了筹钱把自己和亲友的房子都拿去抵押贷款。

张毅和杨慧珊30年在琉璃工艺上的投入，让琉璃开始被更多的人关注，两个人的事业也逐渐有了起色，开始频繁的以工艺大师的身份亮相。但好景不长，张毅因为心脏病今年做了多次手术，还在输血的过程中意外感染。杨慧珊曾发长文讲述张毅生病时的状况，表示这两年张毅因为生病过得非常痛苦，全身插满管子及针刺。从生病到去世，杨慧珊和女儿一直陪伴在张毅的身旁，可以说是做到了一个妻子的本分。