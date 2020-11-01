关注商业圈的人，相信不少人对希望集团这个名字有所耳闻，更对新希望集团董事长刘永好之女刘畅倍感钦佩。今年8月份，刘畅曾因在一次企业家论坛上发出了新希望的目标是800万头生猪的发言，引起了不少讨论。很多人都视她为事业的榜样，这与她这些年的发展和魄力分不开。

刘畅出生于1980年，因为从小生长的环境就比较好，加上学习比较优越，一直被父亲当接班人培养。在她16岁时就去美国读书，获得了MBA学位后回国发展。直接被其父亲安排在旗下的一个公司工作，但刚回时，刘永好给她起的名字是李天媚，让她隐姓埋名工作，不利用父亲的光环。

刘畅本人也确实给力，回国四年后，刘畅就以25亿的身家成为中国最年轻的女富豪，在胡润女富豪榜上排名第9。这次排名让刘畅越来越受关注，2009年，她的财富价值高达81亿，2013年直接升任新希望六和的董事长。因为刘畅出色的管理能力，接受新希望后让公司的市值从270亿增长至1670亿。2020年5月12日，刘畅夫妇以539.8亿元人民币财富名列《2020新财富500富人榜》第34位。

但其实在这些之前，刘畅本身的兴趣爱好并不在经营管理公司上。她最初的梦想是当一名歌星，还曾想参加选秀类歌唱节目，但刘永好因为担心女儿的人生安全问题直接给扼杀了。虽然刘畅的叛逆梦被父亲给掐灭了，但她也曾自己创业卖过首饰之类的公司，但发现不太合适，后来转头投入新希望。

虽然刘畅是含着金钥匙出生的，但她没有那么多挑剔的毛病。非常兢兢业业，她的感情也比较简单，2015年与孙浩在北京领证结婚，虽然刘畅有一个娱乐圈梦想没有实现，但她找了一个娱乐圈的从业者，孙浩毕业于北京电影学院导演系，比刘畅小3岁。曾导演过电影《再见我们的十年》，是一个才子。这对姐弟恋，婚后的生活过的稳定又幸福。