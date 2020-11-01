娱乐圈明星跨界应该是很平常的事情，不少歌手都去演戏了，而有些演员也开始尝试去唱歌。但说实话歌手可不是谁都能做的，不少演员出身的明星歌唱功底实在是一般，唱起歌来甚至常常跑调。下面我们就来盘点唱歌跑调被吐槽的八大明星，看看谁最尴尬？

1、张雨绮

最近，张雨绮在参加综艺节目《姐姐的爱乐之程》时非常自信的唱歌，但是却被网友们吐槽没有一个音在调上，就连当时的其他嘉宾也是一脸的复杂表情，真的是很尴尬。

2、杨幂

杨幂唱歌跑调在前些年一直是网友们吐槽她的点，不过这几年杨幂大大减少了在公开场合中开口的次数，不知道唱功进步了没有。

3、杨超越

女团出身的杨超越按道理说唱歌的功底不应该太差的。但是杨超越的现场歌唱表演可不止是翻过一次车，经常性的跑调。杨超越真的要好好练练基本功了。

4、Angelababy

Angelababy在跑男中的一首山路十八弯被网友们戏称“跑调十八弯”，仔细听听的确是不在调上。怪不得录节目的时候，Angelababy自己都觉得很尴尬。

5、迪丽热巴

在某档综艺节目中华晨宇教迪丽热巴唱歌，但最后迪丽热巴成功的将华晨宇带跑偏，搞得华晨宇也真是很无奈，更是引来网友纷纷吐槽。

6、吴昕

作为主持人的吴昕唱歌功底也不是很扎实，在主持节目时需要唱歌，吴昕也是经常跑调，所以经常被吐槽。一个主持人拥有歌手的基本功也不是那么容易的。

7、黄晓明

Angelababy的老公黄晓明也曾经在公开场合中唱歌跑调，而黄晓明的唱功的确是被黑过多次。连黄晓明自己都拿这件事来自黑，心态的确是够好。

8、岳云鹏

相声舞台上太平歌词唱的很不错的岳云鹏没想到在唱歌的时候翻车了，在某档综艺节目上，岳云鹏演一首《粉红色的回忆》几乎没有一句在调上，可是笑翻了所有人。



