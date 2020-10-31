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赵露思表白肖战引发热议，到底是被黑还是炒作？

(2020-10-31 17:09:49)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

近日，上升期艺人赵露思又以迅雷不及掩耳之势登上了热搜榜，而且还是位居榜首，但是话题却是她表白流量小生肖战，网友看到后也是傻了眼，无论如何都没想到两人还有这样的关系。

赵露思表白肖战引发热议，到底是被黑还是炒作？

此次登上热搜榜，主要是因为赵露思表白肖战的社交文被网友抓了个正着，而且还专门截图当做是证据，虽然事后赵露思很快删了表白文，但是依然没有实际的意义。

赵露思表白肖战引发热议，到底是被黑还是炒作？

有关的消息传出后，媒体和网友都纷纷转发，相信这是他们在短时间内将赵露思推上热搜榜的其中一个重要原因。可是没多久，赵露思工作室就发了声明，声称赵露思本人并没有发过有关社交文，网友所谓的截图也是伪造的，并且有明显的P图痕迹。

赵露思表白肖战引发热议，到底是被黑还是炒作？

因为细心的网友会发现赵露思社交网站的后缀是个皇冠，而这个截图上的皇冠后面还有个三角，单是这一点，就足以证明一切。本以为事件很快得到平息，可哪知网友并不是很满意赵露思工作室做的这一切，在他们看来，只不过是故技重施来借此事蹭热度而已。

赵露思表白肖战引发热议，到底是被黑还是炒作？

其实赵露思团队并不是第一次这么做了，之前他们就多次碰瓷圈内的其他艺人。爱吃瓜的网友都知道，前不久很多营销号都说赵露思是赵丽颖的接班人，两人不仅长得相似，都在走同一个路线，私下赵露思团队也总是刻意接触一些赵丽颖推掉的代言工作。而在明面上，赵露思总表示不喜欢拿自己和赵丽颖作比较，但实际上却并非如此，这种表里不一的行为网友也早就看在眼中。

赵露思表白肖战引发热议，到底是被黑还是炒作？

如今，赵露思团队如果选择蹭肖战的热度，也是提前做好功课的，虽然现在肖战还处于努力复出的状态，但是私下已经接触了不少好资源，如果成功复出，他的咖位将会再提一个档次。

赵露思表白肖战引发热议，到底是被黑还是炒作？

最重要的是，赵露思和肖战之前有过合作，两人在剧中的关系也是暧昧不清，从之前官方曝出的一些拍摄花絮中也不难发现，两人的关系似乎不简单。这次赵露思借对方炒作一把，也绝不是什么新鲜事。

赵露思表白肖战引发热议，到底是被黑还是炒作？

换个角度来讲，此次赵露思团队的公关工作做得也太快了，从事发到事件结束总共用了不到半小时的时间，明眼人都看得出，如果不是早就计划好的，根本不可能这么高效的搞定这一系列的“麻烦事”。

赵露思表白肖战引发热议，到底是被黑还是炒作？

除了上述炒作说法，也有部分网友认为赵露思确实是被对家黑了，因为之前她也遇到过同类型的情况，只不过当时被P图的是于正的朋友圈，说赵露思红了之后忘本。按照之前于正澄清的说法，想必是有人借于正而拉踩了赵露思。

赵露思表白肖战引发热议，到底是被黑还是炒作？

事到如今，好像网友心中也有了答案，对此，小编也不便多说，只想淡淡的说一句，艺人走红本就不是件容易的事，希望赵露思能够珍惜自己的羽毛。

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