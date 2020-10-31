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又一位32岁男星宣布结婚！娶小1岁模特辣妈，自称不介意做继父

(2020-10-31 13:39:13)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

最近香港娱乐圈的好消息不断，就连好久都没有消息的罗孝勇被媒体曝光了喜讯。32岁的他与小1岁的模特女友低调注册了结婚，并且已经开始了同居的生活。但在两个的结婚通知书上，能够看到两个人写的都是未婚，而女方在现实生活中其实是有一个女儿的，看来当时是未婚先孕了。被媒体问到介不介意，罗孝勇直接表示将视继女为自己的女儿，好好保护女儿。

又一位32岁男星宣布结婚！娶小1岁模特辣妈，自称不介意做继父

罗孝勇出生于1988年，他从小就在国外念书长大。毕业后才开始回到香港做起了娱乐圈的工作，因为参加《超级巨声2》拿到了季军的身份开始被人认识，之后又参加了《2012年度TVB全球华人新秀歌唱大赛》得了金奖，签约给了TVB。

又一位32岁男星宣布结婚！娶小1岁模特辣妈，自称不介意做继父

签约之后，开始做演员，当主持，也曾发表过不少如《我不唱惨情歌》、《爱怎么说》等脍炙人口的歌曲。不过这几年罗孝勇的事业发展比较平平祸不单行，2017年曾遭遇一场严重的车祸，导致腰椎骨位置严重骨折。等休息到完全康复后，去年他曾在个人社交平台说自己手部得了骨肿瘤，任何的碰撞都会导致手骨折。

又一位32岁男星宣布结婚！娶小1岁模特辣妈，自称不介意做继父

虽然事业上不太顺，但他和模特女友王丹妮的感情这几年比较稳定。两个人相识于2015年，2016年就官宣了恋人的关系，在罗孝勇受伤期间，王丹妮一直贴心的陪伴左右。虽然罗孝勇在香港娱乐圈是出了名的富二代，但其实王丹妮的收入也并不比他少，她早在17岁就参加了模特大赛并拿到了冠军，经常去国外看秀，非常受大品牌的重视。

又一位32岁男星宣布结婚！娶小1岁模特辣妈，自称不介意做继父

虽然王丹妮是单亲母亲，但她丝毫不掩饰在社交平台上分享自己和女儿的动态，这其中还包含了罗孝勇与她女儿的互动，亲自教她冲浪等，看起来是非常幸福的一家三口了。恋爱4年，今年突然注册结婚，被媒体问到是否奉子成婚，罗孝勇直言并不是，还说他们在一起很开心愉快，女儿也一直叫他爸爸，所以希望成立家庭。

又一位32岁男星宣布结婚！娶小1岁模特辣妈，自称不介意做继父

现在结婚对于罗孝勇来说应该不是一件坏事，本身他的发展就很受限，是时候可以安静下来好好享受生活了。虽然年轻时曾遭遇过被劈腿的伤害，但至少现在已经找到了属于自己的幸福，祝福这一家三口可以幸福下去吧。


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