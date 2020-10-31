有些女星被吐槽脸部变化大，疑似整过容。面对整容传言，不是每位女星都有勇气直接回应的。近日，又一位女星被吐槽疑似整容了，她就是谢金燕。有网友给谢金燕留言说她整容到认不出了。耿直的谢金燕回怼说不喜欢就别看。

如今45岁的谢金燕状态还是不错的，身材依然很好，感觉她更时尚更美了。谢金燕的衣品也得到很多网友的称赞。谢金燕其实是一位星二代，但很多网友却觉得她挺惨的，堪称是最惨星二代了。谢金燕经历的很多事情都跟她的父亲猪哥亮有关。

猪哥亮生前曾被吐槽是一位花心男，他有过四段婚姻，谢金燕的母亲是猪哥亮的第二任老婆。谢金燕是在单亲家庭长大的。不过她自身硬件条件还不错，她15岁参加综艺节目并获得了“美腿小姐”冠军，她也由此进入演艺圈。

谢金燕在音乐方面颇有造诣，她曾获得金曲奖最佳台语女歌手奖。谢金燕还演过几部颇有影响力的影视剧，比如《天地有情》。还记得长篇电视剧《意难忘》吗？谢金燕在剧中演的婷婷可是赚足了观众的眼泪。

谢金燕才貌双全，但她有一个不省心的父亲。猪哥亮生前曾欠下巨债。网上有报道称，谢金燕为父还债2亿。让人意外的是猪哥亮却对外爆女儿的黑料，他说女儿未婚生子。这件事也对谢金燕的演艺事业产生了很大影响，她的声誉也因此受损。