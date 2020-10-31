随着影视产业的不断发展，影视剧已经成为大众娱乐的必需品，每年我国影视剧的产量也越来越惊人，当中不乏一些经典作品，每到寒暑假，这些经典作品都会不断的重播，继而给观众重温的机会。下面我们就来盘点重播次数最多的八部电视剧，你最喜欢哪一部？

1、《还珠格格》

这部剧是二十多年前的作品，剧中的主演林心如、赵薇、苏有朋等人已经成为家喻户晓的明星，也是因为这部剧，她们才有了如今的知名度，每年重播的时候，相信还是有不少观众守在电视机旁。

2、《西游记》

《西游记》可以说是几代人的童年回忆，剧中师徒四人取西经的过程虽然艰难，却有很强的教育意义，所以不仅小孩子喜欢看，就连家长也十分支持，如果说谁没看过这部经典作品，相信不会有人相信。

3、《武林外传》

作为轻喜剧，《武林外传》无疑是成功的，不少观众喜欢看此剧的原因也无非是为了贪图剧中的欢乐氛围，而姚晨以及闫妮等人也因为此剧而名声大噪，至今为止，这部剧的重播次数已经数不清了，不知道大家最喜欢剧中的哪个人物呢？

4、《新白娘子传奇》

这部剧最抓人眼球的自然是许仙和白素贞的爱情故事，而剧中叶童的反串演出也是让很多人为之佩服，那时影视剧的后期技术虽然不到位，但是观众却很买账，想必是被演员的演技圈粉了。

5、《天龙八部》

黄日华版的《天龙八部》算是众多版本中最成功的一部，所以直到现在，电视上仍然会重播，每当经典的背景音乐响起，很多剧粉都知道，一定是男主角乔峰又帅气的出场了，虽然这已经成为大家看剧时的一个槽点，但是观众还是会乐此不疲的重温，想必这就是经典的力量。

6、《爱情公寓》

其实这部剧和传统的剧集有一定的不同，它讲述的是发生在一个公寓里的故事，也许场景简单了些，不过故事内容就相当充实，观众想看情景剧一样，总会不时地被戳中笑点。

7、《仙剑奇侠传》

这部剧捧红了刘亦菲和胡歌这两位一线艺人，当时播出的时候也是在国内刮起了一股仙侠风，后来虽然相继出产了不少仙侠剧，但是论经典程度，相信没有一部能够胜过《仙剑奇侠传》。

8、《亮剑》

这是一部战争题材的剧集，原以为播出后受众群体多数会是男性，没想到还意外收获了不少女粉丝，看来在家国面前，大家还都是比较热血沸腾的，想必这就是《亮剑》成为经典作品的其中一个重要原因。