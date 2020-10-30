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一路走好！49岁美国女星因摔倒意外身亡，留下一对儿女让人惋惜

(2020-10-30 15:23:51)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

相信很多人都听说过港姐比赛，但其实美国也有一档家喻户晓的选美节目就是美国小姐比赛，从1952年开始举办，每年都会选出一名，向美国娱乐圈输送了不少女明星。今天我们来聊的就是自小就拥有甜蜜颜值的利恩萨，她最近被媒体曝出因为意外摔倒，导致脑损伤严重，最后不治身亡。她去世的消息发出后，引发了不少热议，她曾是美国最美的女孩，享年仅有49岁。

一路走好！49岁美国女星因摔倒意外身亡，留下一对儿女让人惋惜

利恩萨从小到大外貌就非常出众，从1992年开始，她频繁参加各种选美比赛，21岁时就成为佛罗里达小姐，1993年，凭借实力赢得了美国小姐的桂冠。她拿到冠军后，事业本应该发展的非常好，毕竟美国小姐的称号已经非常高了，但她因为拒绝在公开场合戴皇冠，且她是第一个敢于这样做的，当时直接轰动了整个美国娱乐圈。

一路走好！49岁美国女星因摔倒意外身亡，留下一对儿女让人惋惜

她之所以敢这样做，也与她本身在美国的知名度有很大关系，早在1991年之前，她就因为外貌出众成为了美国家喻户晓的女明星，还出演了不少优秀的舞台剧，事业已经有一个不错的基础。别的女明星大火之后可能不会很快选择结婚，但利恩萨在拿到美国小姐的冠军三年之后，1995年，她就与美国的一名记者结婚，婚后生了一儿一女，生活非常幸福。

一路走好！49岁美国女星因摔倒意外身亡，留下一对儿女让人惋惜

但可能是因为相处的时间太长，两个人之间的感情渐渐的变淡了，并于2013年宣布离婚，结束了长达20年的婚姻。但当时两个人的决定让不少人不解，正常的夫妻离婚后都会直接分开生活，而利恩萨和前夫却继续选择同居，同时共同抚养两个孩子。

一路走好！49岁美国女星因摔倒意外身亡，留下一对儿女让人惋惜

利恩萨自从意外摔倒被送往医院后，其前夫和母亲一直都表示担心，直到她的离世，还让他前夫痛苦觉得这不是真的，毕竟两个人在一起生活了将近30年，虽然夫妻感情不在，但估计早已成了家人，留下了一个18岁、一个16岁的孩子，让人心痛，希望利恩萨一路走好。

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