明星们虽然每天都活在别人关注的目光里，但因为一些事情会惹上一些官司。有的是维护自己的名誉，有的是违约。虽然大部分起诉都有据可依，但不乏也有一些打官司败诉的明星。下面我们就来盘点打官司败诉的八大明星，看看谁最让人同情？

1、鞠婧祎

有着四千年美女之称的鞠婧祎最近遇到了点麻烦，因为一个网红博主在个人账号上分享了鞠婧祎的造型穿搭，就起诉该博主侵犯了其肖像权。因为该博主分享的内容只是单纯的安利，并没有任何对鞠婧祎不利的信息，所以官司直接败诉了。

2、范冰冰

范冰冰自税务风波后，事业受到了非常大的冲击。前段时间突然出现了一家商标名字为fan bingbing的公司，范冰冰觉得自己的姓名被使用了，就直接起诉对方侵犯了他的姓名权，但因为被法院判定证据不足，以败诉告终。

3、叶璇

叶璇和小默先生的恋情曾经轰动网络，因为太过于甜蜜，眼里容不下沙子，曾对小默先生的前女友在网络发起人生攻击，各种冷言冷语完全不理会明星的身份。后来该女子就对叶璇发起了起诉，叶璇不仅败诉，还被要求给该女子道歉。但因为拒不道歉，还被限制消费。

4、高秋梓

在《创造营》走红的女星高秋梓上了节目之后，因为大大咧咧的性格圈了不少粉丝。走红之后，高秋梓便提出了与经纪公司解约，但因为她违背合同在先，解约以败诉收尾，赔了经纪公司130多万。

5、金晨

虽然今年《乘风破浪的姐姐》让金晨尝到了一把走红的滋味，但她之前和唐人的经济关系让人记忆深刻。金晨觉得经纪公司给她的资源有限，就要与其解约，但因为证据不足，金晨败诉，被迫要继续履行合同。

6、陶喆

2015年陶喆的负面新闻引起了巨大的轰动，当时他以侵犯名誉权为由将拍摄到他婚内约会其它女子的新闻告上了法庭，但法院直接驳回了他的起诉及道歉的要求。

7、郭敬明

2017年，郭敬明旗下一个签约的男作家在网上曝出了被郭敬明性骚扰的新闻，从而对郭敬明提起了诉讼。在一审判决中，郭敬明因为没有提供足够的证据证明自己的清白，以败诉结束。

8、李晨