喜欢看漫威电影的人今天一起来就被斯嘉丽·约翰逊刷屏了，她与交往了三年的男友宣布结婚。提及斯嘉丽·约翰逊可能比较少人知道这个名字，但说到“黑寡妇”基本就无人不知了，自从斯嘉丽·约翰逊出演了黑寡妇后，就被不少人称她为寡姐。两个人不仅官宣了结婚的消息，还秘密举行了一个小型的结婚仪式，保密工作可以说做的非常到位了。

出生于1984年的斯嘉丽·约翰逊在事业上发展的非常好，是好莱坞最成功的一名80后女演员。从小家庭就比较富裕，父亲也从事好莱坞电影的工作，耳濡目染的她从小就开始学习表演，演技也得到了认可。但感情上却有一些些的不顺，经历了四段恋情，两段婚姻。

2004年，寡姐与演员兼摇滚歌手的杰瑞·德莱托交往，恋情爆出后不到一年就因为彼此工作太忙的理由宣布分手。但分手后没多久，次年她因为与乔什·哈奈特拍摄电影一见钟情，可能是入戏太深的缘故，两个人迅速热恋并决定相伴一生，让人意想不到的是，她刚订婚后没多久，就直接宣布了分手，至于分手的原因也并没有对外公布。

2008年寡姐又爆出了恋情，但这次直接是官宣订婚，还特意与瑞安·雷诺兹举行了婚礼。婚礼之后，寡姐和老公的生活很幸福，但这种幸福没持续多久。结婚两年后，两个人因为感情不和开始分居，不久就以性格不合宣布离婚。

离婚后的寡姐感情上几乎没有什么空窗期，先后又接着谈了两段恋爱，但都维持不到一年就匆忙分手。她最让人关注的就是2012年与一名法国记者罗曼·达瑞克的感情史，2012年末两个人开始相恋，一年后就通过经纪公司宣布两人已经订婚，2014年寡姐的女儿出生。本以为一家三口的生活会非常幸福，但2017年寡姐却突然提出了离婚诉讼，最后与丈夫和平分手。

第二次离婚没多久，寡姐就曝出与科林·乔斯特交往，并于2019年宣布订婚，今年官宣结婚，而这已经是寡姐的第三段婚姻了。对方科林乔斯特是美国的一名知名演员，同时也是大热节目《SNL》的编剧之一，非常有才华。