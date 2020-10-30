加载中…
个人资料
代军哥哥
代军哥哥 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：181,512,749
  • 关注人气：209,273
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
已开通彩信博客
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小：

又一位明星被曝耍大牌？30多名保安手拉手护送，却被吐槽已经过气

(2020-10-30 09:40:11)
转载
分类： 娱乐评论

近两年有些明星在参加活动时遭遇过意外，去年任达华曾在参加商演的时候被刺伤。明星的安全也因此受到更多重视。不过也有明星因为保安阵仗大而被吐槽，比如张铭恩。近日，又一位男星因为此事被吐槽了，他就是马天宇。

又一位明星被曝耍大牌？30多名保安手拉手护送，却被吐槽已经过气

原来马天宇参加活动为某品牌站台，而主办方方面给他安排了30多位保安。保安们手拉手围成人墙护送马天宇。保安人数这么多，马天宇被围得很严实。但是据报道，当时现场的粉丝并不多，也没有粉丝冲上去试图接近马天宇。

又一位明星被曝耍大牌？30多名保安手拉手护送，却被吐槽已经过气

有网友觉得这样的保安阵仗有的过了，还有网友觉得马天宇人气不如从前了，疑似成了过气明星。马天宇的性格挺好的，他给人感觉阳光开朗，但他其实是一个苦命的孩子。马天宇5岁丧母，父亲对他也是不管不顾，为了躲债远走他乡，马天宇就只能跟随爷爷奶奶还有姐姐一起生活。

又一位明星被曝耍大牌？30多名保安手拉手护送，却被吐槽已经过气

马天宇16岁不到就外出打工挣钱了。他20岁通过参加选秀而成名。马天宇挺有才华的，他演唱的歌曲《该死的温柔》曾是网络金曲。马天宇也获得过内地最受欢迎男歌手奖。近几年马天宇把重点放在了影视剧方面。

又一位明星被曝耍大牌？30多名保安手拉手护送，却被吐槽已经过气

马天宇在《古剑奇谭》、《三国机密之潜龙在渊》等影视剧中都有不俗的表现。马天宇和杨紫、郑爽等女星组过cp。马天宇很孝顺，他挣了钱给家人买房，让他们过上好日子，自己却还是租房住的。

又一位明星被曝耍大牌？30多名保安手拉手护送，却被吐槽已经过气

马天宇基本没有什么负面绯闻，他和郑爽的关系很好，他可以说是郑爽的男闺蜜了。近两年马天宇没有公开承认的恋情，如今34岁的他还单身。你喜欢马天宇吗？

我的更多文章：
油罐车多少钱？怎样选购一辆适合自己的油罐车？
油罐车多少钱？怎样选购一辆适合自己的油罐车？
购买油罐车注意事项：油罐车的配置及功能
购买油罐车注意事项：油罐车的配置及功能
如何选购油罐车？购买油罐车要注意那些事项？
如何选购油罐车？购买油罐车要注意那些事项？
油罐车上牌挂靠一年大概需要多少钱？个人购买油罐车需要什么手续？
油罐车上牌挂靠一年大概需要多少钱？个人购买油罐车需要什么手续？

喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇盘点遭遇车祸不幸去世八大女星，谁最让人惋惜？
    后一篇 >斯嘉丽与科林特官宣结婚！揭秘斯嘉丽的四段恋情与三次婚姻
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有