近两年有些明星在参加活动时遭遇过意外，去年任达华曾在参加商演的时候被刺伤。明星的安全也因此受到更多重视。不过也有明星因为保安阵仗大而被吐槽，比如张铭恩。近日，又一位男星因为此事被吐槽了，他就是马天宇。

原来马天宇参加活动为某品牌站台，而主办方方面给他安排了30多位保安。保安们手拉手围成人墙护送马天宇。保安人数这么多，马天宇被围得很严实。但是据报道，当时现场的粉丝并不多，也没有粉丝冲上去试图接近马天宇。

有网友觉得这样的保安阵仗有的过了，还有网友觉得马天宇人气不如从前了，疑似成了过气明星。马天宇的性格挺好的，他给人感觉阳光开朗，但他其实是一个苦命的孩子。马天宇5岁丧母，父亲对他也是不管不顾，为了躲债远走他乡，马天宇就只能跟随爷爷奶奶还有姐姐一起生活。

马天宇16岁不到就外出打工挣钱了。他20岁通过参加选秀而成名。马天宇挺有才华的，他演唱的歌曲《该死的温柔》曾是网络金曲。马天宇也获得过内地最受欢迎男歌手奖。近几年马天宇把重点放在了影视剧方面。

马天宇在《古剑奇谭》、《三国机密之潜龙在渊》等影视剧中都有不俗的表现。马天宇和杨紫、郑爽等女星组过cp。马天宇很孝顺，他挣了钱给家人买房，让他们过上好日子，自己却还是租房住的。