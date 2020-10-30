每年因为交通事故而失去生命的人不计其数，其实在某程度上而言，艺人比普通人发生交通事故的概率大很多，因为她们经常会因为赶通告而去不同的地方，所以生命安全更会受到威胁。这些年来，因为车祸而去世的女艺人越来越多。下面就为大家盘点这些年遭遇车祸不幸去世的八大女明星，看看谁最让人惋惜？

1、糖糖

近日，艺人糖糖在骑机车等红灯的时候遭遇了车祸。与她同行的是其老公，当时两人被对面的来车撞飞，糖糖更是当场没有了生命迹象，其母听到有关消息后痛哭不止。

2、许玮伦

多年前，许玮伦因车祸永远的离开了我们。她除了是演员，还是歌手，曾经更是周渝民的前女友。据悉，当年许玮伦乘坐的车和一辆货车相撞，急救两天后还是不治身亡。

3、刘丹

众所周知，刘丹是凭借《还珠格格》中的香妃一角而走红。二十年前，她在车上还是熟睡状态，却不想突然被甩出车外，之后七孔流血不止，送医院经抢救无效而亡。

4、聂鑫

聂鑫在剧组拍摄的时候，不幸遇到了车祸。虽然身上多处骨折严重，可是经过医生的多次抢救，她暂时还是保住了性命，可是没过一两年，她还是因为车祸后遗症而去世。

5、陈僖仪

陈僖仪是流行乐歌手，在歌坛也有一定的地位，七年前的深夜她驾车回家的途中，撞向了一旁的路沿。虽然第一时间被送入医院，可是仍旧回天乏术，那时的她仅仅26岁，消息传出后让人惋惜。

6、江倩龄

江倩龄虽然年纪轻轻，在观众看来已经是老戏骨，因为她出道较早。今年夏天，江倩龄赶去录节目的途中发生了车祸，据说当时她开车直接撞上了路旁的大树，头部受到重创后当场死亡。

7、金馨恩

韩国艺人金馨恩之前在工作的回程中遇到了车祸，车子撞向了中央隔离带。车上的几人都受了伤，不过金馨恩的伤势最严重，除了颈部，她的神经也遭到重创，后经过数日的救治不幸去世。

8、韩智星