加载中…
个人资料
代军哥哥
代军哥哥 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：181,512,749
  • 关注人气：209,273
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
已开通彩信博客
博主被推荐的博文
代军哥哥的这篇博文被推荐到新浪博客
此博主被推荐的博文：
全部推荐博文>>
如何获得更多推荐?
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小：

盘点遭遇车祸不幸去世八大女星，谁最让人惋惜？

(2020-10-30 08:26:26)
转载
标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

每年因为交通事故而失去生命的人不计其数，其实在某程度上而言，艺人比普通人发生交通事故的概率大很多，因为她们经常会因为赶通告而去不同的地方，所以生命安全更会受到威胁。这些年来，因为车祸而去世的女艺人越来越多。下面就为大家盘点这些年遭遇车祸不幸去世的八大女明星，看看谁最让人惋惜？

盘点遭遇车祸不幸去世八大女星，谁最让人惋惜？

1、糖糖

近日，艺人糖糖在骑机车等红灯的时候遭遇了车祸。与她同行的是其老公，当时两人被对面的来车撞飞，糖糖更是当场没有了生命迹象，其母听到有关消息后痛哭不止。

盘点遭遇车祸不幸去世八大女星，谁最让人惋惜？

2、许玮伦

多年前，许玮伦因车祸永远的离开了我们。她除了是演员，还是歌手，曾经更是周渝民的前女友。据悉，当年许玮伦乘坐的车和一辆货车相撞，急救两天后还是不治身亡。

盘点遭遇车祸不幸去世八大女星，谁最让人惋惜？

3、刘丹

众所周知，刘丹是凭借《还珠格格》中的香妃一角而走红。二十年前，她在车上还是熟睡状态，却不想突然被甩出车外，之后七孔流血不止，送医院经抢救无效而亡。

盘点遭遇车祸不幸去世八大女星，谁最让人惋惜？

4、聂鑫

聂鑫在剧组拍摄的时候，不幸遇到了车祸。虽然身上多处骨折严重，可是经过医生的多次抢救，她暂时还是保住了性命，可是没过一两年，她还是因为车祸后遗症而去世。

盘点遭遇车祸不幸去世八大女星，谁最让人惋惜？

5、陈僖仪

陈僖仪是流行乐歌手，在歌坛也有一定的地位，七年前的深夜她驾车回家的途中，撞向了一旁的路沿。虽然第一时间被送入医院，可是仍旧回天乏术，那时的她仅仅26岁，消息传出后让人惋惜。

盘点遭遇车祸不幸去世八大女星，谁最让人惋惜？

6、江倩龄

江倩龄虽然年纪轻轻，在观众看来已经是老戏骨，因为她出道较早。今年夏天，江倩龄赶去录节目的途中发生了车祸，据说当时她开车直接撞上了路旁的大树，头部受到重创后当场死亡。

盘点遭遇车祸不幸去世八大女星，谁最让人惋惜？

7、金馨恩

韩国艺人金馨恩之前在工作的回程中遇到了车祸，车子撞向了中央隔离带。车上的几人都受了伤，不过金馨恩的伤势最严重，除了颈部，她的神经也遭到重创，后经过数日的救治不幸去世。

盘点遭遇车祸不幸去世八大女星，谁最让人惋惜？

8、韩智星

韩智星是韩女团成员，去年媒体曝出她遭遇了车祸。据悉，当时她因为丈夫尿急而在高速公路上停车，没想到招来横祸，两辆车先后撞向了她的车。没等到救援来，韩智星就已经没有了生命迹象，当时的她才刚结婚两个月。

我的更多文章：
购买油罐车注意事项：油罐车的配置及功能
购买油罐车注意事项：油罐车的配置及功能
如何选购油罐车？购买油罐车要注意那些事项？
如何选购油罐车？购买油罐车要注意那些事项？
油罐车上牌挂靠一年大概需要多少钱？个人购买油罐车需要什么手续？
油罐车上牌挂靠一年大概需要多少钱？个人购买油罐车需要什么手续？
个人购买油罐车需要什么手续？办营运证和上户要多少费用？
个人购买油罐车需要什么手续？办营运证和上户要多少费用？

喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇又一位37岁女星遭遇车祸去世！结婚8年没生孩子，母亲崩溃痛哭
    后一篇 >又一位明星被曝耍大牌？30多名保安手拉手护送，却被吐槽已经过气
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有