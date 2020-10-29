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又一位37岁女星遭遇车祸去世！结婚8年没生孩子，母亲崩溃痛哭

(2020-10-29 13:40:33)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

喜欢看港台剧的人，一定会对剧中的童星有不少印象。在很多剧中，因为有了童星的参与，加上他们天真却演技在线的表演，让该剧受到不少欢迎。今天我们来聊的就是一位在台湾很出名的童星糖糖，最近有消息曝出她因为司机刹车失灵，在运动时意外被卷入车底，送去医院没多久直接当场去世，令不少人心痛。

又一位37岁女星遭遇车祸去世！结婚8年没生孩子，母亲崩溃痛哭

据监控显示，糖糖当时坐在丈夫的机车后面，在等红灯时，突然后面有一辆货车刹车失灵，误把油门当刹车，直接将糖糖卷入车底，因为事发太突然和严重，糖糖当场就没了心跳。虽然在很短的时间内就送去医院诊治，但还是无力回天不治身亡。

又一位37岁女星遭遇车祸去世！结婚8年没生孩子，母亲崩溃痛哭

家属得知糖糖的死讯之后十分悲痛，已经定于11月2日在殡仪馆举行追思会。她的母亲表示无法接受，在采访时哭成了泪人，一句话都说不出，真的让人伤感。

又一位37岁女星遭遇车祸去世！结婚8年没生孩子，母亲崩溃痛哭

糖糖的本名叫蔡亚臻，出生于1983年，曾经出演过《又见邮差来按铃》、《邮差总是按对领》等系列电视剧，在其7岁的时候因为拍摄广告走红。走红后，她除了会接一些平面广告拍摄，还会拍摄一些电视剧，同时也有自己出歌举行演唱会，算得上是一个全能的艺人了。

又一位37岁女星遭遇车祸去世！结婚8年没生孩子，母亲崩溃痛哭

可能是因为出道的时候年龄过小，再加上一直不间断的在娱乐圈工作。蔡亚臻结婚之后就逐渐退出了娱乐圈，和丈夫过起了二人世界，婚姻上也算是比较幸福，唯一比较有遗憾的是结婚8年都没有生孩子。

又一位37岁女星遭遇车祸去世！结婚8年没生孩子，母亲崩溃痛哭

在得知糖糖去世的消息后，曾经和糖糖有过几次合作的谢祖武发文表示了对糖糖的四年，表示虽然糖糖当时只是一个小孩，但和他却非常能聊得来，加上糖糖非常善良懂事，入戏非常快，几乎不用让人教，在剧组很受欢迎，在圈内的口碑也很好。

又一位37岁女星遭遇车祸去世！结婚8年没生孩子，母亲崩溃痛哭

很多网友对糖糖的去世感到十分痛心和可惜，毕竟很多人是看着她的作品长大的，希望糖糖在天堂可以有自己的舞台，一路走好。

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