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网络直播高额打赏将被限制，对主播们的影响有多大？

(2020-10-29 11:23:28)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

这几年网络直播的兴起让不少人开始从事主播行业，越来越多的年轻人喜欢刷直播，遇到自己喜欢的主播还会大手笔的打赏，导致每年都会出现好多起未成年瞒着父母打赏主播，造成财产巨额损失的案例。

网络直播高额打赏将被限制，对主播们的影响有多大？

不少人对于网络直播的打赏痛苦很久了，毕竟它危害了不少的青少年们。最近终于有新闻曝出中国演出行业协会直播分会将在年内对直播打赏做出指导规范，预计12月份开始执行。这个消息曝出不久，除了不少人叫好后，也有一些人开始担心起了主播们的钱包，毕竟他们就是靠着打赏生活的。那么，限制直播打赏对于网红的收入影响有多大？

网络直播高额打赏将被限制，对主播们的影响有多大？

最近，大衣哥的老婆和其儿媳妇开直播引起了不少人的关注。两个人只是在镜头前和粉丝聊聊天唱唱歌，一晚上就获得了上百万的打赏，甚至比一些明星的出场费都高。为了专注于直播，朱之文的儿媳妇还特意辞掉了工作，看来直播挣钱确实来的太容易了。

网络直播高额打赏将被限制，对主播们的影响有多大？

这次出台的政策主要针对激情打赏、高额打赏和未成年打赏这三大问题，关于未成年打赏的新闻就没断过。前段时间，重庆一个12岁的男孩，瞒着妈妈刷父母的支付宝，为自己喜欢的女主播在半个月内打赏9万，除此之外，还把所有存的压岁钱都打赏了出去，最快的一次5秒打赏了6万元。

网络直播高额打赏将被限制，对主播们的影响有多大？

喜欢看直播的，可能对微微这个女主播有一定的印象。她因为有着超高的颜值，圈了无数的粉丝，性格也非常好，经常在直播中和粉丝聊天。她曾经在一次直播中收到了9000万的礼物，引发了直播圈的轰动。

网络直播高额打赏将被限制，对主播们的影响有多大？

现在的人们喜欢刷短视频看直播，但也因此就陷入了打赏的怪圈，觉得只有疯狂打赏才能获得女主播的关注。为了博得他们的关注，有的卖车卖房，有的倾家荡产面临婚姻危机，也有的让未成年人负债累累。现在终于有相关的政策要出台了，希望直播的环境越来越良性吧。


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